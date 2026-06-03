Как мельчал Лукашенко 3 Василь Верас, «Салідарнасць»

3.06.2026, 15:19

Фото: Пинскмедиа

Бесплатная квартира превратилась в рубашку.

Пропаганда с гордостью сообщает, что теперь в роддомах вручают «Бацькаву кашулю» – «символический семейный оберег» для третьего ребенка от нынешнего правителя Беларуси.

Александр Лукашенко неоднократно декларировал: «Третий ребенок [в каждой белорусской семье] – мой».

Раздача рубашек от имени Лукашенко (хотя все расходы оплачиваются из госбюджета, то есть из наших с вами налогов) особенно замечательно выглядит на фоне предыдущих заявлений правителя.

«В Беларуси настало время принимать решение: трое детей — бесплатная квартира», — Александр Лукашенко, перед президентскими «выборами» 2006 г.

Прошло 20 лет, и квартира превратилась в рубашку.

Василь Верас, «Салідарнасць»

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