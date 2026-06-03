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Как мельчал Лукашенко

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  • Василь Верас, «Салідарнасць»
  • 3.06.2026, 15:19
Как мельчал Лукашенко
Фото: Пинскмедиа

Бесплатная квартира превратилась в рубашку.

Пропаганда с гордостью сообщает, что теперь в роддомах вручают «Бацькаву кашулю» – «символический семейный оберег» для третьего ребенка от нынешнего правителя Беларуси.

Александр Лукашенко неоднократно декларировал: «Третий ребенок [в каждой белорусской семье] – мой».

Раздача рубашек от имени Лукашенко (хотя все расходы оплачиваются из госбюджета, то есть из наших с вами налогов) особенно замечательно выглядит на фоне предыдущих заявлений правителя.

«В Беларуси настало время принимать решение: трое детей — бесплатная квартира», — Александр Лукашенко, перед президентскими «выборами» 2006 г.

@gazetaby «Креатив» года. Теперь в Беларуси за рождение третьего ребенка будут дарить… рубашку от руководства страны. Похоже, власти нашли еще один способ повысить рождаемость в стране, где она одна из самых низких в мире #белтикток #gazetaby #беларусь #медыясалідарнасць #новостибеларуси ♬ оригинальный звук - Салідарнасць (gazetaby)

Прошло 20 лет, и квартира превратилась в рубашку.

Василь Верас, «Салідарнасць»

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