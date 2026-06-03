Как мельчал Лукашенко

Как мельчал Лукашенко3
- Василь Верас, «Салідарнасць»
- 3.06.2026, 15:19
Бесплатная квартира превратилась в рубашку.
Пропаганда с гордостью сообщает, что теперь в роддомах вручают «Бацькаву кашулю» – «символический семейный оберег» для третьего ребенка от нынешнего правителя Беларуси.
Александр Лукашенко неоднократно декларировал: «Третий ребенок [в каждой белорусской семье] – мой».
Раздача рубашек от имени Лукашенко (хотя все расходы оплачиваются из госбюджета, то есть из наших с вами налогов) особенно замечательно выглядит на фоне предыдущих заявлений правителя.
«В Беларуси настало время принимать решение: трое детей — бесплатная квартира», — Александр Лукашенко, перед президентскими «выборами» 2006 г.
@gazetaby «Креатив» года. Теперь в Беларуси за рождение третьего ребенка будут дарить… рубашку от руководства страны. Похоже, власти нашли еще один способ повысить рождаемость в стране, где она одна из самых низких в мире #белтикток #gazetaby #беларусь #медыясалідарнасць #новостибеларуси ♬ оригинальный звук - Салідарнасць (gazetaby)
Прошло 20 лет, и квартира превратилась в рубашку.
Василь Верас, «Салідарнасць»