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Кулеба: С Зеленским у меня было одно расхождение — Беларусь

  • 3.06.2026, 15:12
  • 1,210
Кулеба: С Зеленским у меня было одно расхождение — Беларусь
Дмитрий Кулеба
Фото: Wikimedia Commons

Экс-глава МИД Украины считает, что долгое время стратегией Киева была «дружба с Лукашенко».

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о разногласиях с президентом страны Владимиром Зеленским, которые касались отношений с Беларусью.

«За все время работы в МИД Украины у меня было одно системное расхождение во взглядах с президентом — оно называлось Беларусь. Я выступал за более жесткую линию, так как, по моему мнению, все хорошее, что Лукашенко делал для Украины до 2022 года, не было результатом нашей политики. «Мы тебе не делаем плохого, а ты нам делаешь что-то хорошее». Нет, это были его маневры, в которых он руководствовался своими интересами.

Считаю, нет смысла демонстрировать сдержанность по отношению к Лукашенко, так как он руководствуется не тем, как мы к нему относимся, а тем, что отвечает его интересам в данном моменте», — рассказал Кулеба в интервью журналисту Александру Нотевскому.

Зеленский, по словам украинского дипломата, выступал за «сбалансированную политику»:

— Поэтому в 2020 году мы не признали Лукашенко «президентом», но не присоединились к санкциям Европейского союза.

Экс-глава МИД Украины намекает, что за такой позицией Зеленского стоял тогдашний глава его офиса Андрей Ермак:

— Кардинальное изменение позиции президента Украины по Беларуси совпало по времени с уходом главы его офиса. Это можно посмотреть по хронологии. Можете даже спросить CharGPT.

Дмитрий Кулеба считает, что всё это время стратегией Украины по отношению к Беларуси было «дружить с Лукашенко»:

— Во внешней политике, когда на каком-то направлении начинает доминировать идея: «Ничего не нужно, я сейчас с Колей переговорю, а он папе скажет»... Все заканчивается плохо, потому что это так не работает.

Экс-глава украинской дипломатии не пояснил, кто именно выступал с предложениями «поговорить с Николаем Лукашенко», но в марте 2022 года сам диктатор рассказывал, как на его сына вышел украинский депутат Евгений Шевченко. Он якобы организовал разговор Лукашенко и Зеленского в начале войны.

14 ноября 2024 года Шевченко был задержан. Государственное бюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) инкриминируют ему государственную измену, коллаборационную деятельность и мошенничество.Следствие обвиняет его в систематическом распространении антизападной пропаганды, связях с посольством Беларуси и дискредитации государственного управления Украины.

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