Белорусские автошколы будут обязаны снимать на видео уроки вождения 2 3.06.2026, 15:42

После критики Лукашенко.

В Беларуси в автошколах начнут на видеорегистратор снимать уроки вождения.

Так, по словам старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры Жанны Марковской, белорусские автошколы обяжут фиксировать уроки вождения на видеорегистратор. Это связано с решением правительства.

Ранее Лукашенко раскритиковал процесс получения водительского удостоверения в Беларуси.

— Надо ужесточать подготовку водителей. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем — и мужчины, и женщины. (А сейчас. — Прим. ред.) и мышь, и крыса, и журавль — все на автомобиле, — заявил Лукашенко 22 апреля.

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