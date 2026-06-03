закрыть
3 июня 2026, среда, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские автошколы будут обязаны снимать на видео уроки вождения

2
  • 3.06.2026, 15:42
Белорусские автошколы будут обязаны снимать на видео уроки вождения

После критики Лукашенко.

В Беларуси в автошколах начнут на видеорегистратор снимать уроки вождения.

Так, по словам старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры Жанны Марковской, белорусские автошколы обяжут фиксировать уроки вождения на видеорегистратор. Это связано с решением правительства.

Ранее Лукашенко раскритиковал процесс получения водительского удостоверения в Беларуси.

— Надо ужесточать подготовку водителей. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем — и мужчины, и женщины. (А сейчас. — Прим. ред.) и мышь, и крыса, и журавль — все на автомобиле, — заявил Лукашенко 22 апреля.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров