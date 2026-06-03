Белорусские автошколы будут обязаны снимать на видео уроки вождения

Белорусские автошколы будут обязаны снимать на видео уроки вождения2
- 3.06.2026, 15:42
После критики Лукашенко.
В Беларуси в автошколах начнут на видеорегистратор снимать уроки вождения.
Так, по словам старшего прокурора управления Генеральной прокуратуры Жанны Марковской, белорусские автошколы обяжут фиксировать уроки вождения на видеорегистратор. Это связано с решением правительства.
Ранее Лукашенко раскритиковал процесс получения водительского удостоверения в Беларуси.
— Надо ужесточать подготовку водителей. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем — и мужчины, и женщины. (А сейчас. — Прим. ред.) и мышь, и крыса, и журавль — все на автомобиле, — заявил Лукашенко 22 апреля.