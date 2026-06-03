Кто действительно входит в клуб великих держав 2 3.06.2026, 16:02

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Эпоха глобального соперничества началась, но не все претенденты проходят отбор.

В эпоху нового глобального соперничества все чаще звучат заявления о многополярном мире и появлении новых центров силы. Однако далеко не все государства, претендующие на роль мировых лидеров, действительно могут считаться великими державами. По мнению ряда западных аналитиков, сегодня этому статусу соответствуют лишь четыре страны — США, Китай, Россия и Великобритания, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты предлагают оценивать великие державы по четырем ключевым критериям: ресурсам, глобальному влиянию, международному авторитету и устойчивости к кризисам.

Первым фактором остаются военная и экономическая мощь. США сохраняют лидерство по оборонным расходам и возможностям проецирования силы по всему миру. Китай быстро сокращает отставание благодаря крупнейшей промышленной базе и растущему военному потенциалу. Россия, несмотря на относительно скромные экономические показатели, сохраняет статус великой державы благодаря крупнейшему в мире ядерному арсеналу и способности влиять на международную безопасность. Великобритания остается одним из ведущих военных и дипломатических игроков Запада.

Не менее важным считается глобальный охват. Великие державы способны действовать далеко за пределами собственных границ, влиять на международные организации и участвовать в решении крупнейших мировых кризисов. США обладают крупнейшей сетью зарубежных военных баз. Китай усиливает влияние через торговлю, инвестиции и контроль над стратегическими цепочками поставок. Россия сохраняет возможности воздействия через военное присутствие, энергетику и информационные инструменты. Великобритания продолжает опираться на развитую дипломатическую сеть и ключевые военные объекты по всему миру.

Третьим критерием является репутация. Великая держава должна не только обладать силой, но и восприниматься другими странами как один из архитекторов мирового порядка. Все четыре государства входят в число постоянных членов Совета Безопасности ООН и обладают правом вето.

Наконец, важнейшую роль играет устойчивость. История показывает, что великие державы отличаются способностью переживать поражения, внутренние кризисы и экономические потрясения, сохраняя влияние на мировой арене.

При этом ряд крупных государств остается за пределами клуба великих держав. Германия и Япония обладают мощными экономиками, но не имеют собственного ядерного потенциала. Индия располагает ядерным оружием и быстро растущей экономикой, однако ее влияние пока носит преимущественно региональный характер. Неопределенным остается и статус Франции, которая сохраняет значительное влияние, но сталкивается с ограничениями внутри Европейского союза и потерей позиций в ряде регионов.

По мнению авторов исследования, несмотря на разговоры о формировании нового мирового порядка, состав ведущих мировых игроков остается удивительно стабильным и во многом напоминает систему, существовавшую еще несколько поколений назад.

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