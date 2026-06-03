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Война добралась до путинского ВДНХ

  • Андрей Захаров
  • 3.06.2026, 16:17
Война добралась до путинского ВДНХ
Фото: REUTERS/Stringer

«Нулевой» день начинается с обстрелов Петербурга дронами.

Петербургский экономический форум (ПМЭФ) всегда был симулякром — главное светское мероприятие чиновников и бизнесменов, которые приезжали поговорить об умном на сессиях, поудивлять коллег дорогими стендами, послушать Путина и потанцевать под классную музыку на вечеринках. В императорской России аналогом ПМЭФ, наверное, был бал в Зимнем дворце, в СССР — съезд Верховного совета в Кремле. С реальной Россией за окном это всегда имело мало общего.

На форуме нужно было обязательно быть — за деньги или в составе делегации. Когда все друзья и коллеги постят фоточки из «Сапсана» с подписью «Питер, встречай», а ты не с ними, это сродни остракизму или ощущению, что ты больше не в обойме, не в тусовке, на обочине жизни.

Война мало изменила форум: слово «международный» в названии приняло сатирический характер, появились стенды «ДНР» и «ЛНР», но фоточки из «Сапсана», вечеринки и бессмысленные обсуждения инноваций и экономики будущего вместе с дочерями Путина — остались. С каждым годом контраст между военной реальностью и тем, что происходит на ПМЭФ, был все сильнее, но форум не сдавался.

В этом году, похоже, реальность ворвалась и на путинское ВДНХ — «нулевой» день начинается с обстрелов Петербурга дронами, и я почти уверен, что ВСУ продолжат напоминать о себе путинской элите и в основные дни работы форума (завтра и послезавтра, когда выступает Путин). Одновременно отменяются те самые вечеринки, ради которых многие и терпят деловую программу ПМЭФа: по информации «Бумаги», это аскетическое требование властей — мол, «не время праздновать». В предыдущие, военные годы эти тусовки особенно раздражали z-публику на фоне боевых действий — они им казались продолжением бесконечной голой вечеринки российской элиты, которая все не хочет замечать войну.

В ближайшие дни нас ждут разговоры про рывки и прорывы на фоне ударов дронов — чем не аналог знаменитой фотографии, как прокуратура Туапсе сажает деревья на фоне горящего НПЗ? Тем более пожар в петербургском нефтяном терминале виден и из «Экспофорума», где проходит ПМЭФ.

Андрей Захаров, Telegram

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