В Минске появилась сеть обменников, которая не принадлежит банку 3.06.2026, 16:40

1,356

У нее очень необычный владелец.

Недавно в Минске и вообще в Беларуси появилась небольшая сеть обменных пунктов, которая не принадлежит какому-либо банку напрямую. И вместе с тем у этой сети очень необычный владелец, об этом пишет Blizko.by.

Два обменника новой сети открылись недавно в Минске: в торговых центрах «Титан» (просп. Дзержинского, 104) и «Праздник» (ул. Сухаревская, 16). Открытие прошло в значительной степени малозамеченным для минчан, хотя в банковских кругах, конечно, его отметили.

Чем же интересная эта сеть? Обменники принадлежат не банку, а небанковской кредитно-финансовой организации «БелИнкасГрупп».

Фото: blizko.by

Сейчас в сети всего 10 обменников на всю страну: Минск, Барановичи, Бобруйск, Брест, Витебск, Кобрин, Лида, Могилев, Пинск. В Барановичах точка открылась в январе, а в Минске лишь несколько месяцев спустя.

Вот точка «Белинкасгрупп» в ТЦ «Титан».

Фото: blizko.by

А вот в ТЦ «Праздник» в Сухарево.

Фото: blizko.by

«Белинкасгрупп» появилась в начале 2018 года. Как мы отметили, это небанковская организация, хотя создали ее как раз банки: доля Нацбанка составляет 44%, Беларусбанка — 49%, Белагропромбанка — 7%. Именно такие цифры приводит сам Нацбанк.

Новая организация появилась для содействия Нацбанку в обеспечении обращения наличных денег, организации централизованной системы сбора, обработки и доставки наличных денег и иных ценностей при оказании инкассаторских услуг.

Летом 2018-го Александр Лукашенко подписал указ, направленный на совершенствование инкассаторской деятельности в Беларуси. Теперь инкассация наличных денежных средств, перевозка наличных денежных средств и иных ценностей относятся к видам деятельности, на осуществление которых распространяется исключительное право государства. И реализация этого исключительного права была возложена именно на «Белинкасгрупп».

В декабре 2023-го Нацбанк выдал «Белинкасгрупп» новые полномочия:

— привлечение денежных средств юридических лиц, в том числе банков-респондентов, на счета и во вклады (депозиты);

— открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, в том числе банков-респондентов

Несмотря на эти новые функции, «Белинкасгрупп» по-прежнему остается небанковской кредитно-финансовой организацией. Также в июле 2023-го был подписан новый Указ№225, который, по сути, снова фиксировал: ОАО «НКФО «Белинкасгрупп» будет заниматься реализацией исключительного права государства на осуществление инкассации наличных денежных средств, перевозки наличных денежных средств и других ценностей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com