В Минске продают необычную сталинку с видом прямо на площадь Победы

В Минске продают необычную сталинку с видом прямо на площадь Победы2
- 3.06.2026, 16:59
Сколько стоит такая квартира?
Появление очередного объявления о продаже сталинки на площади Победы — это всегда интересный инфоповод. Тем более если окна квартиры смотрят непосредственно на монумент. Недавно в этой локации быстро нашла новых владельцев трешка, нуждающаяся в свежем ремонте. Ее купили за рекордные $350 000 по курсу. Сейчас в такую же стоимость оценена еще одна трешка, но уже готовая к проживанию. Onlíner показал, как она выглядит.
Трехкомнатная квартира располагается в доме на проспекте Независимости, 40, — это здание с надписью «Бессмертен». Четырехэтажка смотрится величественно с парадной стороны и вполне обычно — со двора.
Площадь квартиры — 73 кв. м. Планировка:
Интересный факт об объекте рассказывает риелтор:
— Квартира десятилетиями находилась в одной семье и передавалась по наследственной линии — редкий случай для центра.
Видно, что в трешке сделан современный ремонт. Но новый хозяин может не только его обновить, но и поменять планировку пространства:
— Часть стен не являются несущими — пространство можно адаптировать под современный формат жизни: кухня-гостиная, мастер-спальня, кабинет. Высокие потолки создают ощущение объема и свободы — характерная черта настоящих сталинок, которую невозможно воспроизвести в типовой застройке.
Интересно, что окна квартиры выходят на две стороны: на кухне и в одной из комнат — во двор, а в гостиной и во второй комнате — на площадь Победы.
Главной фишкой является небольшой балкон со столиком, сидя за которым, можно лицезреть оживленный круговой перекресток и Монумент Победы.
Стоимость трехкомнатной сталинки — $350 000 в эквиваленте.