В Минске продают необычную сталинку с видом прямо на площадь Победы 2 3.06.2026, 16:59

Фото: onliner

Сколько стоит такая квартира?

Появление очередного объявления о продаже сталинки на площади Победы — это всегда интересный инфоповод. Тем более если окна квартиры смотрят непосредственно на монумент. Недавно в этой локации быстро нашла новых владельцев трешка, нуждающаяся в свежем ремонте. Ее купили за рекордные $350 000 по курсу. Сейчас в такую же стоимость оценена еще одна трешка, но уже готовая к проживанию. Onlíner показал, как она выглядит.

Трехкомнатная квартира располагается в доме на проспекте Независимости, 40, — это здание с надписью «Бессмертен». Четырехэтажка смотрится величественно с парадной стороны и вполне обычно — со двора.

Фото: onliner

Фото: onliner

Площадь квартиры — 73 кв. м. Планировка:

Фото: onliner

Интересный факт об объекте рассказывает риелтор:

— Квартира десятилетиями находилась в одной семье и передавалась по наследственной линии — редкий случай для центра.

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Видно, что в трешке сделан современный ремонт. Но новый хозяин может не только его обновить, но и поменять планировку пространства:

— Часть стен не являются несущими — пространство можно адаптировать под современный формат жизни: кухня-гостиная, мастер-спальня, кабинет. Высокие потолки создают ощущение объема и свободы — характерная черта настоящих сталинок, которую невозможно воспроизвести в типовой застройке.

Фото: onliner

Фото: onliner

Интересно, что окна квартиры выходят на две стороны: на кухне и в одной из комнат — во двор, а в гостиной и во второй комнате — на площадь Победы.

Фото: onliner

Фото: onliner

Фото: onliner

Главной фишкой является небольшой балкон со столиком, сидя за которым, можно лицезреть оживленный круговой перекресток и Монумент Победы.

Фото: onliner

Стоимость трехкомнатной сталинки — $350 000 в эквиваленте.

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