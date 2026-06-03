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Польша изменила правила подачи на визу для белорусов

  • 3.06.2026, 17:35
Польша изменила правила подачи на визу для белорусов

Кого коснутся изменения.

Правительство Польши сообщает об очередных изменениях правил подачи на визу для белорусов. На этот раз приготовиться владельцам «карты поляка».

Сообщается, что с 1 июня ее владельцы должны записываться через визовый центр VFS Global на общих основаниях. И такой режим будет продолжаться до дальнейшего уведомления.

До сих пор владельцы «карты поляка» могли записаться по электронной почте прямо в консульском отделе Посольства Польши в Минске.

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