Польша изменила правила подачи на визу для белорусов
- 3.06.2026, 17:35
Кого коснутся изменения.
Правительство Польши сообщает об очередных изменениях правил подачи на визу для белорусов. На этот раз приготовиться владельцам «карты поляка».
Сообщается, что с 1 июня ее владельцы должны записываться через визовый центр VFS Global на общих основаниях. И такой режим будет продолжаться до дальнейшего уведомления.
До сих пор владельцы «карты поляка» могли записаться по электронной почте прямо в консульском отделе Посольства Польши в Минске.