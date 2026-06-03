Польша изменила правила подачи на визу для белорусов 3.06.2026, 17:35

Кого коснутся изменения.

Правительство Польши сообщает об очередных изменениях правил подачи на визу для белорусов. На этот раз приготовиться владельцам «карты поляка».

Сообщается, что с 1 июня ее владельцы должны записываться через визовый центр VFS Global на общих основаниях. И такой режим будет продолжаться до дальнейшего уведомления.

До сих пор владельцы «карты поляка» могли записаться по электронной почте прямо в консульском отделе Посольства Польши в Минске.

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