Последствия на горизонте 28.07.2026, 13:46

Вступительная кампания в медицинские вузы Беларуси стала предметом острой дискуссии.

Снижение конкурса и проходных баллов в 2026 году власти объяснили резким расширением общего бюджетного приема. Доступность бесплатного медицинского образования выросла, но сопровождалась системным ослаблением нижней границы академического отбора. И увеличением неоднородности стартовой подготовки студентов, что может серьезно повлиять на подготовку медиков и качество оказания медпомощи. «Белые халаты» публикуют анализ динамики вступительных кампаний в медицинские вузы Беларуси кандидата медицинский наук Владимира Пикирени, пишет planbmedia.io.

Чего хочет выпускник

Потенциальный пул абитуриентов медицинских университетов определяется прежде всего численностью выпускников 11-х классов, их академической подготовкой и интересом к профильным вступительным предметам. Поэтому первоначально автор проанализировал число выпускников и число зарегистрированных на экзамены по биологии и химии, а также средние результаты централизованных испытаний.

Количество 11-классников за десятилетие менялось от 58,3 тысяч в 2016-м году до 58 тысяч в 2026-м. Максимальное их число было в 2018-м — 59,5 тысяч. Минимальное — 53,1 тысяч — в 2021-м.

Число зарегистрированных на экзамен по биологии было максимальным в 2017 году и составило 29,6 тыс., или 50,4% от числа выпускников 11-х классов. В последующие годы показатель последовательно снижался: до 20,1 тыс. в 2021 году и 8,1 тыс. в 2023 году. Доля зарегистрированных относительно числа выпускников за этот период уменьшилась с 50,4% до 15%. В 2025 году число зарегистрированных выросло примерно до 16,3 тыс., или 28,3% от числа выпускников, однако в 2026 году вновь снизилось до 11,9 тыс., или 20,5%.

По химии наиболее высокие показатели также наблюдались в 2017 году — 16 тыс. зарегистрированных, или 27,2% от числа выпускников. К 2023 году они снизились до 5,6 тыс. и 10,3% соответственно. В 2025 году число зарегистрированных на экзамен по химии составляло около 5,8 тыс., или 10,1% от числа выпускников.

То есть если численность выпускников 11-х классов в 2026 году практически вернулась к уровню 2016 года, то число зарегистрированных на экзамен по химии резко уменьшилось. По биологии также наблюдалось долгосрочное снижение. Следовательно, постепенное расширение приема происходило при одновременном сокращении числа людей, выбравших необходимые для поступления профильные предметы.

Прием, прием!

Средние результаты централизованных испытаний по всем рассматриваемым предметам существенно увеличились в 2019 году. Это совпало с изменением методики расчета баллов ЦТ. В 2024–2026 годах средние баллы по биологии и химии находились преимущественно в диапазоне 56–64 баллов. Средний балл по биологии снизился с 64,2 в 2024 году до 56,4 в 2025 году. После чего увеличился до 58,9 в 2026 году. По химии соответствующие значения составили 63,8, 56,2 и 56,4 балла.

Общее число плановых мест в медицинских университетах в 2016–2020 годах колебалось от 2,4 тыс. до 2,7 тыс. В 2021–2023 годах оно оставалось близким к 3 тыс., после чего увеличилось до 3,2 тыс. в 2024 году и практически не изменилось в 2025 году — 3192 места. Затем в 2026 году план приема вырос до 3,7 тыс. мест, на 533 места, или на 16,7%, по сравнению с предыдущим годом.

В анализируемом периоде структура приема менялась значительно сильнее, чем его общий объем. В 2016–2022 годах доли платного и общего бюджетного приема без целевой подготовки преимущественно находились в диапазоне 31–44%, тогда как доля целевого приема составляла 17–32%. Начиная с 2023 года доля целевых мест быстро увеличивалась: с 46,9% в 2023 году до 55,4% в 2024 году и 71,4% в 2025 году. Одновременно доля платного приема снизилась с 26,4% до 8,6%, а доля бюджетных нецелевых мест — с 26,6% до 20,0%.

В 2026 году структура приема изменилась в противоположном направлении. Доля целевых мест снизилась до 58,2%, а доля бюджетных мест общего конкурса выросла вдвое — с 20% до 40,3%. Доля платных мест продолжила снижаться и составила 1,5%.

Важно отметить, что в 2026 году целевой прием распределялся по специальностям неравномерно. Наибольшей его доля была на стоматологии и медико-диагностическом деле (по 70%), наименьшей — на фармации (36,5%) и педиатрии (49,9%). На лечебном деле она составляла 59,9%. Соответственно доля общего бюджетного конкурса составляла от 30% мест на стоматологии до 50,1% на педиатрии.

Число заявлений в медицинские университеты в 2016–2022 годах изменялось от 2,9 до 4,1 тыс. Наименьшее значение наблюдалось в 2022 году, после чего число заявлений увеличилось до 3,8 тыс. в 2023 году, 4,2 тыс. в 2025 году и 5,2 тыс. в 2026 году. Относительно числа выпускников 11-х классов показатель вырос с 51,8 заявления на 1000 выпускников в 2016 году до 89,4 в 2026 году.

Химия проблемы

Для оценки потенциального пула абитуриентов медицинских университетов исследователь выбрал число людей, зарегистрированных на экзамен по химии. Именно химия — наиболее узкое звено вступительной траектории, поскольку ее сдача необходима для поступления на основные медицинские специальности, а число зарегистрированных на этот предмет в анализируемые годы было приблизительно в два раза меньше числа зарегистрированных на биологию. Поэтому именно число сдающих химию в большей степени ограничивает количество лиц, формально имеющих возможность участвовать в конкурсе на медицинские специальности.

Отношение числа заявлений к числу зарегистрированных на экзамен по химии выросло почти втрое: с 24,5% в 2016 году до 68,5% в 2023 году и примерно 71,7% в 2025 году. Рост обусловлен разнонаправленным движением двух величин: число заявлений увеличилось с 3 до 4,2 тыс. (2016–2025), а число зарегистрированных на химию сократилось с 12,3 до примерно 5,8 тыс. В результате даже в БГУ на химфаке был недобор на бюджет на некоторые специальности. К примеру на научно-педагогическую деятельность на 21 бюджетное место претендовало всего 13 абитуриентов.

Одновременно возрастала приемная емкость медуниверситетов относительно потенциального пула поступающих. В 2016 году количество плановых мест соответствовало 20,2% числа зарегистрированных на химию, в 2025 году оно достигло 55% соответственно. То есть к середине 2020-х годов количество мест в медицинских университетах стало соответствовать более чем половине всего пула зарегистрированных на экзамен по химии.

Эксперт обращает внимание, что снижение конкурса по отдельным университетам и специальностям в 2026 году происходило не на фоне сокращения общего числа заявлений. Напротив, число заявлений увеличилось на 23,8% к 2025 году, тогда как общий план приема вырос на 16,7%.

Поэтому последующее снижение конкурса и проходных баллов следует рассматривать прежде всего в контексте резкого расширения общего бюджетного приема и перераспределения мест между формами поступления.

Конкурс на целевые места был низким на всем доступном ряду: 1,43 в 2023 году, 1,23 в 2024, 1,17 в 2025 и 1,49 в 2026 году. В 2023–2025 годах он был ниже конкурса общего бюджетного приема. Однако в 2026 году впервые оказался выше него (1,49 против 1,34).

Правил балл

В БГМУ проходные баллы по трем рассматриваемым специальностям на протяжении большей части периода оставались высокими. Наиболее высокие значения обычно наблюдались на стоматологии: от 368 баллов в 2016 году до 395 баллов в 2023 году. На лечебном деле проходной балл в 2016–2025 годах изменялся в диапазоне 347–386 баллов, а на педиатрии — 322–368 баллов. В 2026 году проходные баллы снизились по всем трем специальностям: до 332 баллов на лечебном деле, 319 на педиатрии и 388 на стоматологии.

Данные о конкурсе в БГМУ наиболее полно доступны начиная с 2023 года. В 2023–2025 годах на одно место общего бюджетного приема приходилось 1,49–1,85 заявления на лечебном деле, 1,81–2,18 на педиатрии и 1,70–2,61 на стоматологии. Затем 2026 году конкурс снизился до 1,14 заявления на место на лечебном деле, 1,65 на педиатрии и 1,13 на стоматологии.

В Витебском государственном медицинском университете проходные баллы в большинстве доступных лет были ниже, чем в БГМУ, особенно на лечебном деле и педиатрии. В 2022–2025 годах проходной балл на лечебном деле вырос с 315 до 360, а на педиатрии — с 299 до 352. А в 2026 году оба показателя резко снизились: до 269 и 239 баллов соответственно.

Причем в ВГМУ проходной балл на педиатрию оказался заметно ниже среднего — условной суммы среднего балла аттестата 8,5 и общереспубликанских средних результатов вступительных экзаменов.

В целом в 2026 году нижняя граница зачисления приблизилась к условному среднему уровню подготовки в обоих университетах. В Гомельском и Гродненском меде — аналогичная тенденция. На лечебном деле обоих университетов нижняя граница зачисления практически сравнялась с условной ожидаемой суммой, а на медико-профилактическом деле ГомГМУ и педиатрии ГрГМУ оказалась ниже нее.

На лицо очень разный уровень подготовки и много студентов ниже среднего по стране уровня знаний, констатирует автор исследования. Особенно в региональных вузах.

«Полученные данные позволяют говорить об ослаблении нижней границы отбора, но не позволяют установить, насколько изменились средние результаты всех поступивших или доля абитуриентов с высокой подготовкой. Поэтому применительно к кампании 2026 года понятие «провал» далее используется для обозначения резкого снижения пороговой академической селективности и связанного с этим риска увеличения неоднородности стартовой подготовки студентов», — отмечает Владимир Пикиреня.

Последствия на горизонте

Таким образом, основным изменением 2026 года стало резкое увеличение числа мест общего бюджетного конкурса при значительно меньшем увеличении числа заявлений. Оно расширило доступ к бесплатному медицинскому образованию, одновременно снизив конкурсное давление и нижнюю границу академического отбора.

«Расширение медицинского приема имеет последствия, выходящие за пределы самих медицинских университетов. При ограниченном числе сдающих химию и биологию дополнительное привлечение абитуриентов в медицинские вузы уменьшает число кандидатов, доступных другим программам с той же комбинацией вступительных испытаний. Особенно уязвимой становится подготовка преподавателей химии и биологии. В долгосрочной перспективе недостаток таких специалистов может ухудшить доступность и качество преподавания профильных предметов в школах, дополнительно сужая будущий пул подготовленных абитуриентов», — пишет автор.

Еще одним фактором, уменьшающим внутренний пул абитуриентов, становится образовательная миграция. Количество беларуских студентов в Польше увеличилось с 2605 в 2010 году до 8378 в 2019 году, 9736 в 2020 году и 11 076 в 2022 году (исследование образовательной эмиграции белорусов). По более поздним оценкам, в 2023 году их число достигло приблизительно 12,7 тыс., то есть более чем втрое превышало уровень 2013 года (Еврорадио). Россия также остается одним из основных направлений образовательной миграции, а значительное число беларуских студентов обучается в Литве, Германии, Чехии и других европейских странах (Белсат).

Медицинские университеты, таким образом, привлекли значительную долю выпускников, уже выбравших химико- биологическую образовательную траекторию. Однако число заявлений и размер потенциального пула характеризуют разные этапы профессионального выбора. Подача документов отражает привлекательность медицинского образования среди выпускников, подготовившихся по необходимым предметам. Число сдающих химию и биологию показывает, насколько широка сама база, из которой медицинские университеты могут проводить отбор. В долгосрочной перспективе эта база заметно сократилась, несмотря на восстановление общей численности выпускников 11-х классов, говорится в исследовании.

Поэтому результаты 2026 года лучше объясняются не одним фактором, а сочетанием краткосрочного и долгосрочного процессов, резюмирует автор. Непосредственным механизмом снижения конкурса было более чем двукратное увеличение общего бюджетного приема. Его фоновым условием стало многолетнее сокращение профильного пула, частично связанное с выбором других образовательных траекторий и поступлением за границу.

Только не врачом!

Важно проанализировать и то, почему хим-био профиль выбирает все меньше старшеклассников. Одним из наиболее очевидных факторов считают изменение соотношения между продолжительностью и сложностью медицинской подготовки и ожидаемой профессиональной отдачей.

Обучение врача занимает не менее шести лет, после чего следуют интернатура, обязательная работа по распределению и, для части специальностей, дополнительная последипломная подготовка. При этом доходы медицинских работников в Беларуси остаются существенно ниже, чем в соседних странах ЕС. По независимым сопоставлениям, в 2025 году зарплата беларуских врачей в пересчете на евро была в несколько раз ниже, чем в Польше и странах Балтии («Краткий независимый анализ состояния системы здравоохранения Беларуси»; «Белые халаты»).

В 2025 году средняя начисленная заработная плата врача в Беларуси составила 4006,5 рубля, или приблизительно 1160 евро по официальному среднему курсу. Для сравнения, в Польше с июля 2025 года установленный законом минимальный базовый оклад составлял 9736,25 злотого, или около 2280 евро, для врача без специализации и 11 863,49 злотого, или около 2780 евро, для врача-специалиста. Таким образом, даже минимальный базовый оклад врача в Польше был приблизительно в 2,0–2,4 раза выше средней начисленной зарплаты врача в Беларуси.

Вторым фактором называют ограничение профессиональной и территориальной автономии молодых специалистов. Для выпускников, обучавшихся по целевому договору, обязательный срок работы — пять лет. Причем конкретное место определяется с учетом потребности системы здравоохранения на момент выпуска. В 2026 году для значительной части поступающих медицинское образование фактически стало связано с длительной обязательной работой в определяемой государством организации.

Дополнительную неопределенность создают периодически озвучиваемые предложения об увеличении продолжительности обязательной работы.

На восприятие профессии мог повлиять и политический контекст после 2020 года. Правозащитные и профессиональные инициативы сообщали о задержаниях, административном и уголовном преследовании, а также увольнениях медработников за выражение гражданской позиции.

В целом, расширение приема может временно обеспечить необходимое число студентов. Но само по себе не устраняет причин, по которым сокращается число выпускников, заранее выбирающих химико-биологическую траекторию. Если профессиональные условия и качество образовательной среды не улучшаются, дальнейшее увеличение числа мест будет все сильнее зависеть от снижения проходной границы, а не от расширения пула подготовленных кандидатов.

Расширение приема может увеличить число медицинских работников, однако число зачисленных студентов — лишь начальный показатель кадровой политики. Результат зависит от того, какая доля поступивших сможет и захочет завершить обучение, пройдет последипломную подготовку, начнет работать по специальности и останется в системе после обязательной отработки.

А еще — сколько школьников и их родителей захочет выбрать хим-био профиль и высшее образование по нему в следующие годы, причем в Беларуси.

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