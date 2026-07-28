Горнолыжный комплекс «Логойск» продали на аукционе
- 28.07.2026, 14:29
С третьего раза.
Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск», который приостановил свою работу с апреля, нашел нового владельца.
Аукцион прошел 23 июля с третьей попытки — первые две не состоялись из-за отсутствия заявок.
Изначально комплекс выставлялся за 23,2 миллиона рублей, но к третьим торгам стартовую цену снизили до 13,9 миллиона.
В итоге финальная ставка достигла 19,6 млн рубля (около $6,8 млн в эквиваленте).
Согласно условиям продажи, новый покупатель обязан выплатить всю сумму в течение 20 дней, после чего имущество официально перейдет в собственность.
Главное требование к новому хозяину — сохранение целевого назначения объекта и обеспечение его доступности для посетителей всех категорий.
Кто стал новым собственником, не называется.