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Горнолыжный комплекс «Логойск» продали на аукционе

  • 28.07.2026, 14:29
Горнолыжный комплекс «Логойск» продали на аукционе

С третьего раза.

Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск», который приостановил свою работу с апреля, нашел нового владельца.

Аукцион прошел 23 июля с третьей попытки — первые две не состоялись из-за отсутствия заявок.

Изначально комплекс выставлялся за 23,2 миллиона рублей, но к третьим торгам стартовую цену снизили до 13,9 миллиона.

В итоге финальная ставка достигла 19,6 млн рубля (около $6,8 млн в эквиваленте).

Согласно условиям продажи, новый покупатель обязан выплатить всю сумму в течение 20 дней, после чего имущество официально перейдет в собственность.

Главное требование к новому хозяину — сохранение целевого назначения объекта и обеспечение его доступности для посетителей всех категорий.

Кто стал новым собственником, не называется.

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