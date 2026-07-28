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Японию всколыхнуло одно из самых мощных землетрясений за последние 10 лет

  • 28.07.2026, 14:56
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Японию всколыхнуло одно из самых мощных землетрясений за последние 10 лет

Стало известно о первых последствиях стихийного бедствия

28 июля сильное землетрясение всколыхнуло префектуру Кумамото на юге Японии. Согласно последним данным, по меньшей мере 50 человек были ранены.

Об этом сообщает Reuters.

В результате стихийного бедствия тысячи домов остались без электроснабжения, а также повреждено много дорог.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи во время брифинга в Токио заявила, что власти все еще оценивают полный масштаб последствий землетрясения магнитудой 7,1.

«Нам уже поступают сообщения о пострадавших. В ряде районов зафиксированы перебои с электроснабжением, возникли пожары, повреждены дороги и мосты, а также разрушены отдельные здания», - сказала она.

Одна из местных больниц сообщила о более 50 раненых. Кроме того, травмы получили несколько пассажиров скоростного поезда, который находился в движении во время землетрясения.

Стихийное бедствие также повредило ряд построек. В частности, в торговом центре Aeon произошел взрыв. Некоторые здания даже охватил огонь, а другие частично разрушены. В компании Aeon пока не комментировали ситуацию.

Также на нескольких главных автомагистралях, в том числе на одной из эстакад, образовались большие трещины. Кроме того, с рельсов сошел грузовой поезд, из-за чего было приостановлено железнодорожное сообщение, а часть авиарейсов была отменена.

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