В Украине анонсировали удары баллистическими ракетами по Москве 9 28.07.2026, 14:48

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Уже осенью.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наносить первые удары украинскими баллистическими ракетами по Москве уже этой осенью, заявил владелец и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман. В интервью журналисту Дмитрию Гордону он сообщил, что на данный момент идет завершающий этап испытаний новой ракеты. После тестовых полетов «уже начнутся полеты на территорию России». «Военные будут определять, куда, но, думаю, это будут сразу какие-то значимые цели», — сказал Штилерман.

При этом он отметил, что точные сроки поступления баллистических ракет на вооружение украинской армии будут зависеть от результатов испытаний двигателя. «Мы зальем двигатель, поставим его на стенд, проведем прожиг и посмотрим, как он отработает. Если будут какие-то неточности, будем все это фиксить. Но мы делаем все очень быстро», — добавил Штилерман.

Компания Fire Point является одним из крупнейших подрядчиков украинской армии. В частности, она производит дальнобойные ударные беспилотники FP-1 и крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». О разработке баллистических ракет FP-7 и FP-9 компания официально объявила в сентябре 2025 года. В феврале она показала первый тестовый запуск FP-7. Сообщалось, что ракеты FP-7 рассчитаны для ударов на расстояние до 250–300 км, а FP-9 — до 850 км.

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