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Ученые раскрыли неожиданную пользу пения

  • 28.07.2026, 14:02
Ученые раскрыли неожиданную пользу пения

Одним из самых убедительных открытий стало снижение уровня кортизола.

Пение способно не только поднимать настроение, но и оказывать заметное влияние на работу мозга, нервной и иммунной систем. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие результаты многочисленных исследований, посвященных физиологическим эффектам вокала, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из самых убедительных открытий стало снижение уровня кортизола — гормона стресса. Эксперименты, в которых исследователи сравнивали образцы слюны до и после занятий пением, показали, что как сольное, так и групповое исполнение песен помогает организму быстрее расслабиться.

Это связано с особенностями дыхания во время пения. Длительный контролируемый выдох активирует блуждающий нерв, который отвечает за работу парасимпатической нервной системы. «Медленное дыхание с продолжительным выдохом надежно стимулирует блуждающий нерв, выводя организм из состояния стресса», — пишут авторы.

Исследования также показывают, что пение способствует высвобождению эндорфинов — естественных обезболивающих веществ организма. После вокальных занятий у участников экспериментов повышался болевой порог, тогда как простое прослушивание музыки такого эффекта не давало.

Кроме того, появляются данные о положительном влиянии пения на иммунитет. В одном из исследований у онкологических пациентов и их близких после совместного исполнения песен не только улучшилось настроение, но и повысился уровень цитокинов — молекул, участвующих в иммунной защите организма. При этом ученые подчеркивают, что эти результаты требуют дальнейшего подтверждения.

Особенно заметны преимущества совместного пения. Исследования показывают, что участие в хорах снижает чувство одиночества, улучшает эмоциональное состояние и способствует укреплению социальных связей. «Пение может снизить стресс, успокоить нервную систему и сблизить вас с окружающими», — считают авторы.

Даже если вы поете только в душе или за рулем автомобиля, организм все равно получает значительную часть этих полезных эффектов.

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