«Русскую усадьбу» Задорнова в Латвии снесли под ноль 28.07.2026, 14:25

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Михаил Задорнов

Не осталось даже упоминания.

Дом популярного в России комика-путиниста Михаила Задорнова в Латвии снесли новые собственники, чтобы не ассоциироваться с российским артистом.

Как пишут российские пропагандисты, на месте бывшей «родовой усадьбы» Задорнова в Юрмале теперь стоит двухэтажный коттедж. От дома, который сатирик купил в 1990-м, не осталось и следа, пишет «Главред».

Общая площадь участка составляла 2,8 тыс. квадратов, в доме было десять комнат - три спальни, две ванные и камин, который артист установил для уюта.

Фото: SHOT

После смерти артиста в 2017 году дом достался его первой супруге Велте Задорновой. Но женщина не смогла содержать недвижимость на расстоянии, так как сама проживает в Москве.

Фото: SHOT

В апреле 2020-го жилье выставили на аренду, а затем продали. Уже в октябре новые владельцы запросили у Юрмальской гордумы разрешение на снос здания.

Фото: SHOT

Власти долго раздумывать не стали и дали разрешение на снос дома российского фашиста, ненавидящего Украину, Задорнова. Теперь на этом месте современный особняк стоимостью около 3 млн евро.

Путинист Задорнов в своей циничной манере комментировал жизнь Украины и призывал еще много лет назад напасть на страну. «Мне кажется, надо немедленно приводить в боевое состояние всю нашу армию. Ответить на те провокационные обстрелы, которые ведутся с украинской стороны по российской земле. В свое время на острове Даманском китайцы тоже устраивали такие провокации, а потом один из местных офицеров дал команду накрыть все ракетным комплексом на несколько километров в сторону от российской границы. Китайцы никогда больше туда не совались! Офицера сняли с должности, но при этом наградили», - говорил покойный комик.

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