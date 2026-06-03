Мадьяр предложил провести переговоры между РФ и Украиной в Венгрии 7 3.06.2026, 17:29

Петер Мадьяр

Фото: Getty Images

Также венгерский премьер раскритиковал Будапештский меморандум.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна могла бы стать площадкой для переговоров о прекращении войны России против Украины.

Об этом он сказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Главу венгерского правительства спросили о потенциальных гарантиях безопасности для Украины и о том, как они должны выглядеть. Мадьяр подчеркнул, что Украине нужны настоящие международные гарантии, упомянув о Будапештском меморандуме 1994 года, в котором США и великие державы гарантировали независимость и целостность Украины.

«Но эти обещания не были выполнены, потому что пустые лозунги не очень помогают. В Украине сейчас на карту поставлено все. Многие люди гибнут, и возможно, что эта страна потеряет часть своей территории. Вот почему Украине нужны настоящие, юридически действительные международные гарантии», — сказал премьер Венгрии.

Журналисты также спросили у Мадяра, не является ли достаточное количество оружия для самообороны необходимой частью будущих гарантий безопасности. На что он ответил, что не считает оружие гарантией безопасности.

«Гарантии безопасности могут исходить только от международного сообщества. Венгрия не может играть здесь решающую роль, это дело великих держав. Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, а Венгрия также может быть местом для переговоров», - заявил политик.

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