Банк Англии выставил на голосование 18 животных для новых банкнот 3.06.2026, 18:05

Они могут украсить фунтовые банкноты следующего поколения.

Банк Англии вынес на публичное голосование список из 18 представителей британской фауны, которые могут украсить фунтовые банкноты следующего поколения. Голосование анонсировано на официальном сайте банка.

Голосование, в котором могут участвовать и британские граждане, проживающие за рубежом, открыто до 3 июля. Каждый желающий может выбрать до двух кандидатов в каждой из трех категорий: млекопитающие, птицы, а также земноводные, насекомые и рыбы.

В категорию млекопитающих вошли афалина, заяц, еж, тюлень, куница и лиса. Среди птиц выбраны атлантический тупик, сипуха, зимородок, кроншнеп, дятел и орлан-белохвост.

В последней категории представлены атлантический лосось, китовая акула, шмель, лягушка, стрекоза (дозорщик-император) и бабочка (шашечница авриния). Избранные представители фауны станут центральным изображением на банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов, а также будут дополнены элементами дикой природы.

Результаты голосования объявят к концу 2026 года, но выпуск новых купюр начнется только через несколько лет, после разработки дизайна, тестирования и настройки печатного процесса.

В июле 2025 года Банк Англии запустил опрос о новом дизайне, предложив на выбор исторические личности, природу, архитектуру, пейзажи, искусство, культуру, спорт и инновации. В марте 2026 года регулятор объявил, что тема следующей серии — дикая природа, при этом портрет монарха на банкнотах сохранится.

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