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Украинская компания Fire Point впервые показала будущую ракету против баллистики

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  • 3.06.2026, 18:08
  • 1,986
Украинская компания Fire Point впервые показала будущую ракету против баллистики

Видео испытаний.

Компания Fire Point впервые провела испытание ракеты FP-7.X, которая ляжет в основу антибаллистической системы FREYJA.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление технического директора компании Ирины Терех в Facebook.

«На днях мы сделали чрезвычайно важное испытание: полностью управляемый маневровый полет ракеты FP-7.X, которая ляжет в основу будущего противобаллистического перехватчика FREYJA», - рассказала она.

Терех отметила, что сейчас прилагаются усилия для того, чтобы Украина смогла закрыть свое небо самостоятельно.

Кроме того, Терех отметила, что каждое успешное испытание новой ракеты является шагом в сторону технологического суверенитета страны.

Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман обнародовал характеристики FP-7.X в X.

В частности, боеприпас изготовлен из композитных материалов и способен развивать скорость от 1500 до 2000 метров в секунду. Его длина составляет 7,25 метра, внешний диаметр - 1,15 метра, тогда как диаметр фюзеляжа достигает 0,53 метра.

Ракета оборудована полуактивной инфракрасной головкой самонаведения, разработку которой планируют вести в сотрудничестве с немецкой компанией Diehl Defence, известной системами IRIS.

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