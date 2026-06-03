Украинская компания Fire Point впервые показала будущую ракету против баллистики

Украинская компания Fire Point впервые показала будущую ракету против баллистики2
- 3.06.2026, 18:08
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Видео испытаний.
Компания Fire Point впервые провела испытание ракеты FP-7.X, которая ляжет в основу антибаллистической системы FREYJA.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление технического директора компании Ирины Терех в Facebook.
«На днях мы сделали чрезвычайно важное испытание: полностью управляемый маневровый полет ракеты FP-7.X, которая ляжет в основу будущего противобаллистического перехватчика FREYJA», - рассказала она.
Терех отметила, что сейчас прилагаются усилия для того, чтобы Украина смогла закрыть свое небо самостоятельно.
Кроме того, Терех отметила, что каждое успешное испытание новой ракеты является шагом в сторону технологического суверенитета страны.
Главный конструктор Fire Point Денис Штилерман обнародовал характеристики FP-7.X в X.
В частности, боеприпас изготовлен из композитных материалов и способен развивать скорость от 1500 до 2000 метров в секунду. Его длина составляет 7,25 метра, внешний диаметр - 1,15 метра, тогда как диаметр фюзеляжа достигает 0,53 метра.
Ракета оборудована полуактивной инфракрасной головкой самонаведения, разработку которой планируют вести в сотрудничестве с немецкой компанией Diehl Defence, известной системами IRIS.