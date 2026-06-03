Мадьяр пообещал наказать Орбана за контроль над спецслужбами
- 3.06.2026, 18:35
Экс-премьер Венгрии и его команда были инициаторами задержания в марте украинских инкассаторов.
Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан лично контролировал работу спецслужб республики и должен быть за это привлечен к ответственности, заявил в X нынешний глава правительства Петер Мадьяр.
«Виктор Орбан лично осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами. Он мог отдавать приказ о проведении облав и отмене расследований. Он должен нести ответственность», — написал премьер Венгрии.
Ранее этим днем венгерское издание Telex опубликовало материал, в котором со ссылкой на источники утверждало, что решение о задержании в марте украинских инкассаторов и конфискации средств было принято предыдущим составом правительства Венгрии, включая лично Орбана, и передано к исполнению спецслужбам и правоохранительным органам страны.
Telex также направило запрос о комментарии бывшему премьеру, однако его пресс-секретарь Берталан Хаваси ответил отказом, предложив обратиться к «компетентным органам».