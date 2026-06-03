Соболенко: Я хочу прямо сейчас бросить теннис
- 3.06.2026, 18:56
Первая ракетка мира после поражения на «Ролан Гаррос» сделала резкое заявление.
Четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» завершился сенсацией – 23-я ракетка россиянка Диана Шнайдер в уже почти проигранном матче победила первую ракетку белоруску Арину Соболенко со счетом 3:6, 7:5, 6:0.
Соболенко заканчивала игру в таком невероятном нервном напряжении, что не смогла взять в третьем сете ни гейма. А вот Диана Шнайдер играла на кураже и не пощадила фаворитку. 22-летняя россиянка впервые в жизни сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема».
После последнего проигранного очка Соболенко быстро собралась и ушла с корта. После она скажет СМИ, что у нее такое настроение, что хочется вообще уйти из тенниса. Морально она была уничтожена.
– Никаких мыслей, никаких эмоций. Я хочу прямо сейчас бросить теннис. Посмотрим через несколько дней. Надеюсь, я смогу вернуться в форму психологически, - сказала Арина.
Первая ракетка выиграла первый сет и вела во втором 4:1, но не смогла удержать такое огромное преимущество. После пары проигранных геймов ее словно подменили. За матч Соболенко допустила 57 невынужденных ошибок, 17 из которых пришлись только на решающий сет.