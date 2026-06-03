Соболенко: Я хочу прямо сейчас бросить теннис 3.06.2026, 18:56

АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: GETTY IMAGES

Первая ракетка мира после поражения на «Ролан Гаррос» сделала резкое заявление.

Четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» завершился сенсацией – 23-я ракетка россиянка Диана Шнайдер в уже почти проигранном матче победила первую ракетку белоруску Арину Соболенко со счетом 3:6, 7:5, 6:0.

Соболенко заканчивала игру в таком невероятном нервном напряжении, что не смогла взять в третьем сете ни гейма. А вот Диана Шнайдер играла на кураже и не пощадила фаворитку. 22-летняя россиянка впервые в жизни сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема».

После последнего проигранного очка Соболенко быстро собралась и ушла с корта. После она скажет СМИ, что у нее такое настроение, что хочется вообще уйти из тенниса. Морально она была уничтожена.

– Никаких мыслей, никаких эмоций. Я хочу прямо сейчас бросить теннис. Посмотрим через несколько дней. Надеюсь, я смогу вернуться в форму психологически, - сказала Арина.

Первая ракетка выиграла первый сет и вела во втором 4:1, но не смогла удержать такое огромное преимущество. После пары проигранных геймов ее словно подменили. За матч Соболенко допустила 57 невынужденных ошибок, 17 из которых пришлись только на решающий сет.

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