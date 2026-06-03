Задержанного с «белым порошком» митрополита РПЦ отправили служить в крупнейший хаб по перевалке кокаина 5 3.06.2026, 19:31

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МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН

Священник направлен в Аргентинско-Южноамериканскую епархию в Бразилии.

Заподозренного в перевозке наркотиков в Чехии митрополита Илариона (Григория Алфеева) снова перевели на новое место службы — в Бразилию, которая считается крупнейшей транзитной точкой для отправки в Европу кокаина. Согласно указу патриарха Кирилла, священник направлен в Аргентинско-Южноамериканскую епархию, где он будет служить в храмах Петра и Павла и Иоанна Богослова в бразильских городах Санта Роза и Кампина-дас Мисойнс. Такое решение было принято в связи с невозможностью для Илариона «по объективным обстоятельствам» служить в храме в Карловых Варах, куда его до этого перевели из Венгрии после снятия с поста главы отдела внешних связей РПЦ.

Новое место службы Илариона называют главным хабом по транзиту кокаина в европейские и африканские страны, который организовали крупнейшие наркогруппировки PCC и CV. Согласно отчету Европейского агентства по наркотикам, только в 2020 году европейские правоохранители изъяли 71 тонну кокаина, отправленного в Европу из бразильских портов. По этому показателю Бразилия, которая также занимала второе место в мире по объемам потребления, оказалась на первой позиции, оставив позади Эквадор и крупнейшего производителя этого наркотика Колумбию. Чешские полицейские задержали Илариона 24 мая, обнаружив в его автомобиле пакетики с «веществом белого цвета». Сам митрополит отрицал причастность к хранению наркотиков.

Защита Илариона заявляла о «вопросах» к проведению досмотра его машины и требовала провести тщательное расследование. Правоохранители отпустили Илариона из изолятора через два дня после задержания без предъявления обвинений и меры пресечения. В его телеграм-канале говорилось, что, согласно выводам экспертизы, обнаруженный в машине порошок «относится к запрещенным веществам» и расследование будет продолжено. После этого митрополит покинул Чехию и встретился с Кириллом. В РПЦ задержание имеющего гражданство Венгрии священника называли «классической подставой» с подбрасыванием наркотиков.

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