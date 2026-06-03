закрыть
3 июня 2026, среда, 20:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генсек НАТО – молодым россиянам: Вас оставят страдать в грязи, пока вы не умрете

3
  • 3.06.2026, 19:50
  • 1,380
Генсек НАТО – молодым россиянам: Вас оставят страдать в грязи, пока вы не умрете
МАРК РЮТТЕ
ФОТО: GETTY IMAGES

Марк Рютте предупредил россиян о реальных последствиях участия в войне против Украины.

3 июня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве обратился к молодым россиянам и их семьям с предупреждением о реальных последствиях участия в войне против Украины. Пресс-конференцию транслировало «Суспільне Новини».

Рютте заявил, что действия России «все больше выглядят отчаянными», а ежемесячно она теряет примерно 30 тыс. военных.

«Она за один месяц теряет больше, чем СССР за 10 лет своего пребывания в Афганистане. Цифры невероятные», – сказал он.

После этого чиновник обратился к молодым россиянам и их семьям, предупреждая, что солдат отправляют на войну с ненадлежащей амуницией и оборудованием, а вероятность быть ранеными или убитыми очень высока.

«Хочу сказать, что даже если вас ранят, то оставят страдать в грязи, пока вы не умрете. Учитывайте, десятки тысяч жертв со стороны РФ – это не абстракция. Вероятно, вы будете одним из них», – подчеркнул генсек НАТО.

Рютте заявил, что российская экономика находится под значительным давлением и не способна полностью компенсировать все расходы, которые требует война. Он считает, что Россию нужно заставить вернуться за стол переговоров и прекратить войну, которую она «начала 10 лет назад». В то же время чиновник отметил, что пока «нет никаких признаков» готовности Москвы остановиться.

Во время выступления он также сообщил, что привез в Украину весь Североатлантический совет НАТО. По его словам, это стало «историческим первым заседанием совета в Киеве» и «мощным сигналом» прочных отношений между альянсом и Украиной.

Генсек заверил, что все 32 страны-члена подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать Украину. Отдельно он подчеркнул потребность Украины в системах ПВО для защиты от российских баллистических ракет и на дальнейшем сотрудничестве в сфере дронных и антидронных технологий.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин