Белоруска слетала в Грузию и теперь должна МТС больше $1300 долларов 3 3.06.2026, 19:38

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Фото: Getty Images

Bсе из-за случайно включенного на шесть минут интернета.

Поездка в Грузию обернулась для Алевтины большими непредвиденными расходами. Во время посадки у нее заработала сим-карта МТС — и за всего 110 мегабайт трафика она теперь должна оператору больше средней зарплаты по стране. О случившемся женщина рассказала в Threads. «Зеркало» узнало детали.

«Выглядит как шутка»

По словам Алевтины, услугами МТС в роуминге она воспользовалась случайно, и только на шесть минут. За это время успела потратить 110 мегабайт, и теперь должна оператору 3740 рублей.

«Выглядит как шутка, но поддержка уверяет, что такие вот тарифы», — написала она.

В комментариях женщина поделилась подробностями. Оказалось, трафик ушел на загрузку сообщений в Telegram: после посадки на телефон стали приходить уведомления.

«У меня было скачано и оплачено заранее приложение ЕСИМ. Поэтому изначально я подумала, что это оно сработало. А оказалось, что сеть переключилась на роуминг. Ничего не скачивала», — уточнила Алевтина.

Недовольство белоруски активно поддержали в комментариях.

«Как задолженность минус рубль — так они сразу же блокируют. А как у меня в США с выключенным роумингом набежала 1000 р. — так держали, пока не набежит копеечка))) Как это работает?))»

«Откуда вообще берутся эти расценки у МТС? Мне за три минуты инета 800 р. насчитали. У меня связь с Альфой Центавра была???»

«Хватит обвинять людей, что они не посмотрели тарифы на роуминг и не подключили какой-то план. Это ненормально в любом случае. <…> Оператор обязан сделать систему, которая будет блокировать доступ после какой-то суммы. Если человек на это рассчитывает, он положит деньги заранее. Безлимитно давать пользоваться в долг на сотни долларов — это уже мошенничество».

«@by_mts, а если бы девушка решила скачать приложение или пару фильмов на 3 ГБ, то она должна была бы вам за интернет 36 000 $? Это стоимость квартиры во многих странах. Как это возможно?»

«Не все люди разбираются в роумингах и вообще в телефонах. Есть пожилые люди. Зачем вы используете такие черные паттерны для заработка?! Неужели нельзя как-то предупредить человека, что у него снимаются большие суммы? Неужели непонятно, что человек в здравом уме не будет в роуминге за такие деньги сидеть? @by_mts, хотелось бы услышать ваши мысли по этому поводу… Почему нельзя решить этот вопрос?!»

Были и те, кто с компанией согласен и считает, что люди в такой ситуации сами виноваты.

«Народ, вы учитывайте, что, когда вы в роуминге, вы гость в чужой сети. Наш оператор там ничего не контролирует, он просто перевыставляет счет, который ему выкатили».

«Заранее нужно вопрос по роумингу изучать, а не после уже жаловаться в духе „а мы не знали“. На будущее: отправляешься в другую страну — отключаешь в настройках смартфона свою симку и на месте покупаешь местную. Никаких проблем потом не возникает».

«Почему кругом все виноваты: то МТС, то А1, а сами пробовали правильно использовать роуминг? Вы поступаете как водитель, который закрыл глаза на трассе и почему-то попал в ДТП! Я более десяти лет подключаю роуминговые пакеты при поездке по Европе, выбираю оператора, и никогда не было проблем».

Были в комментариях и советы: Алевтине предлагали съездить в офис МТС и попробовать договориться на меньшую сумму.

Вспомнили и постановление правительства от 4 марта 2026 года, которым в том числе установили лимит задолженности на сотовую связь — не больше пяти базовых. Вот только автору поста здесь не повезло: именно эта часть постановления вступает в силу только через три месяца после опубликования документа (6 июня).

Что говорят в МТС

Журналистка позвонила в справочную службу МТС как пользовательница мобильного оператора, впечатленная историей о большом долге в роуминге. На вопрос о том, почему так дорого берут за интернет в роуминге, сотрудница компании ответила коротко:

— Страны пребывания [и их тарифы] бывают очень дорогостоящие.

Журналисты также уточнили, почему в таком случае счет не блокируют, как только появляется задолженность.

— Поскольку роуминговые операторы в течение 30 дней присылают стоимость за услуги связи (может больше, может меньше, необязательно именно 30), когда абонент воспользовался какими-то услугами в роуминге, [мы этого сразу не видим]. Поступают сведения роуминговому оператору, он начисляет определенную сумму, которую присылает далее в МТС. МТС эту сумму списывает со счета абонента, — объяснила она.

Чтобы не попасть в ситуацию, когда со счета могут случайно списаться большие деньги, собеседница посоветовала отключить услугу роуминга на номере через приложение «Мой МТС». В таком случае, объяснила она, сим-карта будет заблокирована за границей и ей невозможно будет воспользоваться.

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