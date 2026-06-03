К Лукашенко неожиданно приехал бизнесмен Мазепин 3 3.06.2026, 19:57

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Дмитрий Мазепин

Акционер «Уралхима» призывал диктатора остановить насилие и начать переговоры с оппонентами.

3 июня во Дворце Независимости состоялась довольно неожиданная встреча: Александр Лукашенко принял у себя бизнесмена Дмитрия Мазепина, который в 2020 году сочувствовал участникам мирных протестов.

13 августа 2020 года основной акционер «Уралхима» Дмитрий Мазепин от имени российско-белорусского делового совета выступил с обращением к Александру Лукашенко и призвал его начать переговоры с оппонентами, напоминает «Солидарность».

В обращении бизнесмена отмечалось:

— Первое, к чему мы призываем руководство Беларуси, — немедленно остановить бессмысленное кровопролитие, прекратить насилие против мирных граждан! Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных.

Еще через несколько месяцев, в ноябре 2020-го, уроженец Минска, сделавший карьеру в РФ, выразил готовность финансировать обучение в России отчисленных белорусских студентов:

— Мы видим, что огромное количество студентов были отчислены в последнее время из университетов в Минске. Хотим запустить инициативу и помочь отчисленным студентам, чтобы они не уезжали в Польшу и в Литву, а приехали в Москву или в Питер для того, чтобы смогли дальше обучаться.

И вот сегодня 3 июня 2026 года после всех заявлений и обвинений Лукашенко принял у себя бизнесмена, состояние которого несколько лет назад оценивалось в $800 млн.

Диктатор Беларуси сделал вид, что претензий к приближенному к Кремлю Мазепину у него нет: «Наконец-то ты появился на родине». Бизнесмен ответил: «Спасибо, что пригласили».

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