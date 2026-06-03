YouTube обогнал Netflix по средней длительности просмотра в мире 3.06.2026, 19:12

В прошлом году среднее время просмотра YouTube в мире выросло до 99,1 минуты в сутки на аккаунт.

В прошлом году среднее время просмотра YouTube в мире выросло с 87,2 минуты до 99,1 минуты в сутки на аккаунт. При этом среднее время просмотра Netflix сократилось — с 100,5 минуты до 93,4 минуты в сутки на аккаунт. Такие данные опубликовала британская аналитическая компания Digital i.

Digital i отслеживает просмотр разных сервисов в 20 странах, среди которых США, Великобритания, Германия, Испания, Мексика, Бразилия, Южная Корея. Аналитики компании отмечают, что больше всего среди этих стран смотрят YouTube в Южной Корее — в среднем 161,5 минуты в день. С точки зрения возрастных групп лидирует поколение Z — к нему обычно относят людей, родившихся с 1997 по 2012 год, они смотрят YouTube в среднем 111 минут в день. Также авторы исследования отмечают, что этот видеосервис все чаще смотрят на телевизорах — доля таких просмотров выросла с 28% до 35%, в то время как доля просмотров на мобильных гаджетах снизилась с 35% до 31%.

«Эволюция YouTube от видеосоцсети к доминирующей платформе, привлекающей внимание пользователей,— один из определяющих сдвигов в медиасреде в последнее десятилетие. Наши данные показывают, что аудитория все больше воспринимает YouTube не как соцсеть, а как основное место развлечений»,— отметил директор по анализу данных Digital i Мэтт Росс.

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