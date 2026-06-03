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Трамп объяснил, почему назвал Нетаньяху «сумасшедшим»

  • 3.06.2026, 19:03
Трамп объяснил, почему назвал Нетаньяху «сумасшедшим»
Фото: Getty Images

Президент США обругал премьера Израиля за действия в Ливане.

Президент США Дональд Трамп признался, что на этой неделе во время телефонного разговора действительно обругал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Накануне Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника писал, что Трамп в телефонном разговоре с Нетаньяху сказал следующее: «Ты <...> сумасшедший. Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого».

Во время подкаста New York Post «Pod Force One» Трампа спросили, действительно ли имел место такой разговор.

В ответ Трамп заявил, что действительно обругал Нетаньяху.

«Но я бы не сказал, что был зол. Меня немного беспокоила его постоянная вражда с Ливаном, понимаете». — добавил он (цитата по Bloomberg).

Трамп, говоря о Нетаньяху, назвал его Биби и добавил, что у них хорошие отношения, они плодотворно работают вместе — как «президент военного времени» и «премьер военного времени».

Он также отверг утверждения о том, что премьер Израиля «обманом» склонил его к началу операции против Ирана. «Это я начал», — сказал американский лидер.

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