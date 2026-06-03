В Албании тысячи людей вышли на протест против строительства курорта 1 3.06.2026, 19:11

ФОто: reuters

Строительство курорта продвигает компания зятя президента США.

В столице Албании, Тиране, прошел массовый протест против строительства курорта на экологически уязвимом участке Адриатического побережья, которое продвигает компания Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа.

Об этом 3 июня сообщает агентство Reuters.

По информации издания, строительство курорта оценивается в 1,4 млрд евро. Инвестиционная компания Кушнера Affinity Partners планирует его осуществить на острове у побережья Албании и на незастроенном участке побережья возле охраняемого природного ландшафта Вьоса-Нарта — водно-болотных угодий, где обитают фламинго, тюлени и морские черепахи.

Экологи выступают против этого проекта, который, по их словам, затронет несколько сотен гектаров диких пляжей.

«Мы хотим, чтобы все строительные работы были остановлены, а тяжелая техника была вывезена из охраняемой территории. Это будет новый город с примерно 10 000 номеров, и он полностью уничтожит этот дикий регион», — заявил эколог из организации PPNEA-BirdLife Albania Йони Ворпси.

При этом застройщики заявляют, что будут действовать ответственно — с заботой об окружающей среде и на благо местных сообществ.

«Наше внимание по-прежнему сосредоточено на ответственном управлении, улучшении экологии, создании рабочих мест и формировании долгосрочной ценности для местных сообществ. Мы уважаем текущие общественные и институциональные процессы», — заявил председатель Sazan Real Estate Development LLC Ашер Абехсера (компании, которая разрабатывает планы в партнерстве с фирмой Кушнера).

При этом ни представители Affinity Partners, ни сам Джаред Кушнер не ответили на запросы Reuters о комментарии.

Вечером 2 июня протестующие собрались у офиса премьер-министра Албании Эди Рамы, держа в руках надувных фламинго и плакаты с надписями «Нация не продается» и «Я не хочу, чтобы Албания стала похожей на Дубай».

При этом сам премьер Албании выступил в защиту проекта во вторник.

«Очень важно, чтобы мы оставались гостеприимными, чтобы мы оставались справедливыми и чтобы ни при каких обстоятельствах мы не получили клеймо страны, где инвесторов встречают с враждебностью. Нет абсолютно никаких шансов, что инвестиции прекратятся, пока я здесь», — сказал политик в официальном заявлении, переданном агентству Reuters.

Как пишет издание, протесты жителей Албании и представителей некоммерческих организаций начались после того, как застройщики возвели большие заборы из колючей проволоки на предполагаемом месте строительства — в Звернеце, недалеко от Влёры.

По словам корреспондента Reuters, в субботу, 30 мая, несколько сотен человек собрались и вступили в столкновения с охранниками объекта — в результате чего некоторые получили травмы.

«Кушнер объявил о планах построить курорт в 2024 году в рамках более широкого инвестиционного проекта, который также включал бывшую штаб-квартиру армии в сербской столице Белграде. В прошлом году он отказался от проекта в Сербии после уличных протестов против него», — подытожило издание.

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