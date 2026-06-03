«Бегание с «акашкой» без рожка будет для Лукашенко как детский лепет» 1 3.06.2026, 11:43

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В Киеве жестко ответили на слова диктатора.

На днях Александр Лукашенко прокомментировал заявление командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Мадяра Бровди о том, что у них «на карандаше» уже есть первые 500 целей в Беларуси. Диктатор заявил, что имеет одну цель в Украине. Вероятно, речь шла об Офисе Владимира Зеленского. О том, как в Украине восприняли эти слова, в интервью «Зеркалу» рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По мнению Михаила Подоляка, ответ Александра Лукашенко на слова Роберта Мадяра Бровди имеет, «наверное, значение пропагандистское». Если же он решит вступить в войну, то все будет выглядеть для него совершенно иначе.

— Тогда бегание с полупустым автоматом или, вернее, там с «акашкой» без рожка — это будет детский лепет, — уверен Михаил Подоляк и предлагает детальнее остановиться на вопросе. — Первое: мы видим эскалационные риски по северному направлению. Имеется в виду с территории Беларуси. Мы замечаем определенные действия, наша разведка их отмечает. Это и передислокация определенных воинских частей, и максимально быстрое построение лагерей вдоль границы, [а также] логистики, дорог и так далее. Что в связи с этим говорят наши военные? Они очень четко заявляют: если только начнут оттуда опять пускаться дроны, ракеты, значит, мы будем считать, что эта территория активно присутствует в боевых действиях со всеми вытекающими последствиями. Последствия можно посмотреть на территории Российской Федерации <…>. Это первое.

Второе: он (речь об Александре Лукашенко. — Прим. ред.) может бравировать чем угодно, но у нас отработаны технологии по дальнобойной работе. Мы видим, что происходит с российской нефтянкой. Соответственно, понимая расстояния внутри Беларуси (они немножко отличаются от расстояний в России), уж точно поверьте, что простреливается вся территория. И в случае необходимости будут уничтожены ключевые объекты.

Опять же, пока это риторика. Никто не говорит о том, что это будет или не будет сделано завтра. Риторика и господина Бровди, и всех остальных военных Украины говорит только об одном: «Подумайте перед тем, как будете принимать необдуманные шаги». То есть втягиваться ли в активную фазу боевых действий.

Мы прекрасно понимаем, что Беларусь — это не Россия. Мы понимаем, что граждане Беларуси совершенно иначе и войну воспринимают, и понимают: то, что делает сегодня Россия, — это ужасающе. Они гораздо более четко осознают разницу между миром и войной, в отличие от Лукашенко, который любит просто слова говорить.

Если в России приветствовали войну против Украины (они там в восторге были: «Давайте убьем», «Давайте еще»), то в Беларуси, конечно, таких настроений не было. Соответственно, имея страну, которая категорически против войны, [перед тем как] начинать делать какие-то заявления или предоставлять обратно свою территорию для возможности проведения атаки <…>, наверное, надо чуть-чуть задуматься. Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии, я знаю, обеспечить транзит власти, династию построить (я все это с сарказмом говорю), но тем не менее ему было бы желательно сегодня просто молчать.

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