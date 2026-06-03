Через Беларусь пытались вывезти детали для танков
- 3.06.2026, 11:30
Их маскировали под китайские двигатели для электростанций.
Белорусские таможенники и пограничники сообщили, что раскрыли преступную схему по перемещению деталей для военной техники в страны Евросоюза из России через Беларусь, пишет «Белсат».
Таможня Беларуси сообщает, что четверо граждан Беларуси «в сговоре с другими неустановленными лицами» ввезли в Беларусь из России двигатели, блок-картеры, трансмиссии и комплектующие к ним, используемые при создании танков, боевых машин пехоты и десанта.
«В Минске с деталей вооружения сбивались бирки, снималось навесное оборудование, осуществлялась покраска и маркировка китайскими иероглифами. Таким образом им придавали вид якобы двигателей китайского производства для электростанций. Далее видоизмененные товары помещали под процедуру экспорта, чтобы вывезти на территорию ЕС», – сообщают таможенные органы Беларуси.
После того, как в Беларуси задержали два грузовика с 24 переделанными «китайскими двигателями», силовики провели 22 обыска, при которых изъяли у подозреваемых «предметы вооружения» и около 100 тысяч долларов наличными. Всего по уголовным делам изъято 200 составных частей вооружения.
В результате в Беларуси возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 333-1 УК. Известно, что два человека арестованы.