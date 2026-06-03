Владимир Фесенко: Китай не будет вытаскивать Путина на переговоры по Украине 3 3.06.2026, 11:08

Владимир Фесенко

Главная роль в переговорном процессе остается за США.

Президент США Дональд Трамп попросил главу КНР Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина, чтобы тот вернулся за стол переговоров. Может ли Пекин действительно повлиять на Кремль?

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал известный украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко:

— Смотрите, это написала известная газета из Гонконга, но это явно утечка из Пекина, где показано какой якобы великий Си Цзиньпин, что сам Трамп просит его об окончании войны. В этом смысле этой публикации. Трамп несколько раз обращался к Си Цзиньпину, просто может быть забыли уже об этом. Тут нет никакой сенсации.

Еще только когда Трамп был избран президентом, в декабре 2024 года, он уже публично писал в своей социальной сети, обращаясь к Си Цзиньпину, что надо совместно помочь завершить войну в Украине. Потом еще несколько раз были такие обращения были публично, это не утечки, как сейчас.

Потому что ни Трамп, ни Си Цзиньпин ничего не сказали, как они обсуждали российско-украинскую войну, просто обсуждали и все, и не более того. А вот обращения Трампа были действительно, и не только Трампа, Макрон обращался к Си Цзиньпину, и что? Ничего. Си Цзиньпин не вмешивается в эту войну, как и не вмешивается в переговорный процесс.

Он не будет помогать Трампу и американцам. Потому что, а зачем? Трамп конкурент геополитический, зачем ему помогать? Поэтому нет. Китай, если и будет активно участвовать в переговорном процессе, но только тогда, когда там не будет американцев, или если они будут понимать, что существует реальная возможность завершения войны, и именно Китай может выступить в роли финального решающего фактора.

Пока такой ситуации нет, так что роль Китая в данном случае точно не будет определяющей. Пока роль главной скрипки и главного модератора в переговорном процессе остается за Соединенными Штатами.

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