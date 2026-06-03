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В Турции на вершине вулкана нашли огромный античный город-призрак

  • 3.06.2026, 10:53
  • 1,506
В Турции на вершине вулкана нашли огромный античный город-призрак
Фото: DHA

Находку уже называют археологической сенсацией.

На горе Лифос в центральной Турции неожиданно сошел сезонный снег, и под ним проступили контуры чего-то грандиозного. Прямо на вершине потухшего вулкана проявились стены, остатки жилых кварталов и древние гидросооружения, пишет NV.

Весь этот огромный комплекс расположен на дикой высоте — 2509 метров над уровнем моря. Дроны, которые подняли в воздух сразу после таяния снега, сняли мощную укрепленную зону площадью почти 74 300 квадратных метров. Внутри этих стен четко угадываются фундаменты зданий, таинственные комнаты и глубокие резервуары для воды.

Местный историк и писатель Халит Эркилетлиоглу называет это место одной из самых главных и наименее изученных археологических загадок современной Турции. Он выдвинул смелую гипотезу, что это древнее языческое святилище или настоящий «город-храм», который напрямую связан с культом Зевса. По его мнению, сюда, ближе к небу, поднимались колонны паломников, чтобы пройти ритуалы очищения и задобрить богов.

Пока серьезных, системных раскопок на горе никто не проводил, поэтому официальная наука теорию с храмом не подтверждает, но и не опровергает. Однако масштабы сооружения на такой высоте поражают сами по себе. Это не какая-то там банальная оборонительная башня или временная стоянка пастухов. Эркилетлиоглу отмечает, что внешняя стена комплекса тянется на целый километр, а ее высота когда-то достигала трех-четырех метров. Причем строили ее без единого грамма раствора — просто сухой кладкой из массивных валунов.

Старые локальные хроники тоже упоминали, что вершина Лифоса напоминает кратер, обнесенный стенами с башнями, которые стояли каждые 66 метров, а внутри скрывались каменные дома и арочные гробницы. Зачем было так сильно напрягаться и строить полноценный фортификационный город выше облаков? Явно не для того, чтобы просто переждать непогоду. Наличие больших цистерн намекает, что люди оставались здесь надолго, возможно, целыми сезонами.

Вообще в античности религию и военное дело никто не разделял. Храмовый комплекс на вершине мог одновременно работать как стратегический наблюдательный пункт. Гора Лифос полностью контролирует путь к плато Текир — одному из важнейших проходов через горный массив Эрджиес. С вершины открывается панорамный обзор на десятки километров, что давало хозяевам цитадели как практическое военное преимущество, так и символическую власть над всем регионом.

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