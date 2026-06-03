Сервисы «Белтелекома» временно станут недоступны 2 3.06.2026, 10:46

1,708

Абонентам стоит заранее проверить один важный момент.

Абонентам «Белтелекома» стоит заранее подготовиться к предстоящим выходным. Компания анонсировала проведение плановых технологических работ. Из-за этого часть сервисов на некоторое время окажется недоступной

Технологические работы запланированы в ночь на 7 июня.

В компании подчеркивают, что они носят плановый характер. Тем не менее пользователи могут столкнуться с рядом временных ограничений.

На время проведения работ не получится пополнить лицевые счета. Кроме того, будут недоступны подключение новых услуг, блокировка и разблокировка сервисов. Временно перестанут работать личный кабинет пользователя и приложение «Мой Белтелеком».

Провайдер рекомендует заранее проверить состояние счета и при необходимости пополнить баланс.

Это поможет избежать возможной блокировки услуг в период проведения работ. Если возникнут вопросы, обратиться за консультацией можно по короткому номеру 123.

В компании также принесли извинения клиентам за возможные неудобства и попросили отнестись к ситуации с пониманием.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com