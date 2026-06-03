Сервисы «Белтелекома» временно станут недоступны

Сервисы «Белтелекома» временно станут недоступны2
- 3.06.2026, 10:46
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Абонентам стоит заранее проверить один важный момент.
Абонентам «Белтелекома» стоит заранее подготовиться к предстоящим выходным. Компания анонсировала проведение плановых технологических работ. Из-за этого часть сервисов на некоторое время окажется недоступной
Технологические работы запланированы в ночь на 7 июня.
В компании подчеркивают, что они носят плановый характер. Тем не менее пользователи могут столкнуться с рядом временных ограничений.
На время проведения работ не получится пополнить лицевые счета. Кроме того, будут недоступны подключение новых услуг, блокировка и разблокировка сервисов. Временно перестанут работать личный кабинет пользователя и приложение «Мой Белтелеком».
Провайдер рекомендует заранее проверить состояние счета и при необходимости пополнить баланс.
Это поможет избежать возможной блокировки услуг в период проведения работ. Если возникнут вопросы, обратиться за консультацией можно по короткому номеру 123.
В компании также принесли извинения клиентам за возможные неудобства и попросили отнестись к ситуации с пониманием.