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ЕБРР понизил прогноз роста экономики Беларуси

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  • 3.06.2026, 10:31
ЕБРР понизил прогноз роста экономики Беларуси

Зависимость от России стала одним из главных тормозов развития.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в своем новом докладе вновь пересмотрел свою оценку роста экономики Беларуси в 2026 году, пишет Myfin.by.

В документе отмечается, что в первые три месяца нынешнего года ВВП Беларуси сократился на 0,4% в годовом исчислении на фоне снижения объемов производства в обрабатывающей промышленности и падения урожайности в сельском хозяйстве.

«Ожидается, что в краткосрочной перспективе экономический рост останется вялым, составив 1,1% в 2026 году и 1,5% в 2027 году. Экономические санкции и зависимость Беларуси от российской экономики представляют собой значительные риски снижения», – говорится в документе.

Новая оценка роста белорусской экономики в 2026 году на 0,2 процентного пункта ниже, чем та, что была в февральском прогнозе. При этом оценка роста ВВП нашей страны в 2027 году осталась без изменений.

Аналитики ЕБРР также указали на то, что спад в обрабатывающей промышленности в Беларуси стал следствием сокращения возможностей экспорта в Россию и ограниченности финансирования импортозамещения.

Годовая инфляция в республике достигла пика в 7,4% в июле 2025 года, после чего постепенно снизилась до 5,4% в марте 2026 года. Как отмечают авторы, дефляция в значительной степени была обусловлена мерами по регулированию цен на продовольствие.

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