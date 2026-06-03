В Санкт-Петербурге отключили мобильный интернет 7 3.06.2026, 10:52

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Не работают даже ресурсы из так называемого «белого списка».

Жители Санкт-Петербурга остались без мобильного интернета в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3 июня. Отключения начались в районе часа ночи и продолжились утром, затронув тысячи пользователей, следует из данных Downdetector. Горожане жалуются, что у них не открываются сайты и приложения, а в наземном общественном транспорте приходится платить наличными. По данным «Бумаги», не работают даже ресурсы из «белого списка».

Около трех часов ночи губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил о «понижении скорости» мобильного интернета в связи с беспилотной опасностью. По его словам, всего было «сбито» 59 дронов. В результате атаки загорелся «Петербургский нефтяной терминал». Власти Санкт-Петербурга объявили беспилотную опасность ранним утром. Губернатор Александр Беглов сообщил, что дроны ударили по «объектам инфраструктуры» в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города: есть разрушения, пострадали «несколько» человек. Некоторые корреспонденты на ПМЭФ получили sms-оповещения об угрозе атаки БПЛА, перебоях в работе мобильного интернета и столкнулись с отключением связи. Несмотря на то, что после 8:00 режим беспилотной опасности был снят, доступ в Сеть так и не восстановили — жалобы продолжают поступать.

Из-за атаки была также ограничена работа аэропорта Пулково. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что более чем на два часа задерживаются 42 рейса. С запасных аэродромов ожидают вылета еще 12 бортов.

Накануне ПМЭФ Беглов заявил, что в Петербурге «приняты исчерпывающие меры безопасности». Он заверил, что «новые вызовы учтены в полном объеме». Форум будет проходить с 3 по 6 июня, в предпоследний день на нем должен выступить президент России Владимир Путин.

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