В Слуцке нашли место падения беспилотника 1 3.06.2026, 11:07

1,166

Инцидент произошел после массированной атаки РФ по Украине.

«Флагшток» нашел подтверждение инцидента с падением беспилотника в Слуцке. Это произошло днем 2 июня, после массированной воздушной атаки России по территории Украины.

В распоряжении «Флагштока» есть фото с места падения части БПЛА, которое не публикуется по соображениям безопасности.

С помощью этого снимка удалось установить точное место «прилета»: это окраина Слуцка, промзона, участок рядом с заброшенной войсковой частью №28390, территория на подъезде к шиномонтажу по адресу Богдановича, 184.

На фото виден черный, крупный, сильно поврежденный БПЛА. Прямоугольные очертания руля управления напоминают таковые у российско-иранского «шахеда» (Герань), пишет «Флагшток».

Украинские мониторинговые Telegram-каналы не заметили нарушения воздушного пространства Беларуси при российской атаке 2 июня. Из этого можно сделать вывод, что пролет был на низкой высоте или через участок, который украинские мониторщики не видят.

Первые сообщения о падении беспилотника в Слуцке появились 2 июня в местных чатах, но их быстро удаляли. Около 14:00 пользователи сообщили в чате о перекрытии улицы Богдановича.

Информации об инциденте от властей и государственных СМИ так и не появилось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com