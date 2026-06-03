В Слуцке нашли место падения беспилотника

В Слуцке нашли место падения беспилотника1
- 3.06.2026, 11:07
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Инцидент произошел после массированной атаки РФ по Украине.
«Флагшток» нашел подтверждение инцидента с падением беспилотника в Слуцке. Это произошло днем 2 июня, после массированной воздушной атаки России по территории Украины.
В распоряжении «Флагштока» есть фото с места падения части БПЛА, которое не публикуется по соображениям безопасности.
С помощью этого снимка удалось установить точное место «прилета»: это окраина Слуцка, промзона, участок рядом с заброшенной войсковой частью №28390, территория на подъезде к шиномонтажу по адресу Богдановича, 184.
На фото виден черный, крупный, сильно поврежденный БПЛА. Прямоугольные очертания руля управления напоминают таковые у российско-иранского «шахеда» (Герань), пишет «Флагшток».
Украинские мониторинговые Telegram-каналы не заметили нарушения воздушного пространства Беларуси при российской атаке 2 июня. Из этого можно сделать вывод, что пролет был на низкой высоте или через участок, который украинские мониторщики не видят.
Первые сообщения о падении беспилотника в Слуцке появились 2 июня в местных чатах, но их быстро удаляли. Около 14:00 пользователи сообщили в чате о перекрытии улицы Богдановича.
Информации об инциденте от властей и государственных СМИ так и не появилось.