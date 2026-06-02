В Слуцке упал беспилотник? 2 2.06.2026, 21:03

2,204

Иллюстративное фото

Власти молчат.

В Слуцке днем 2 июня перекрыли движение на одном из участков улицы Максима Богдановича, пишет «Белсат». По данным ряда телеграм-каналов, причиной могло стать падение беспилотника, предположительно российского дрона типа Shahed. Официально эта информация пока не подтверждена.

О возможном падении беспилотника в Слуцке сообщили сразу несколько телеграм-каналов. По их данным, инцидент предположительно произошел в районе деревни Новодворцы, расположенной недалеко от городской черты.

Как пишет BelVarta, как минимум один беспилотник мог упасть около полудня 2 июня.

«Сообщается, что место падения находится в районе Новодворцев, неподалеку от улицы Максима Богдановича. Информация о последствиях и возможных повреждениях уточняется», — пишут авторы.

Телеграм-канал «Реальная Беларусь» утверждает, что в районе Слуцка могли упасть сразу два беспилотника: один возле Новодворцев, второй — недалеко от деревни Лучники. По информации канала, места происшествий оцепили сотрудники милиции, военные и спасатели.

Официальных сообщений от властей, МЧС или других госструктур пока не поступало. Оперативно получить информацию в райисполкоме и районном отделе по чрезвычайным ситуациям «Зеркалу» также не удалось.

Вместе с тем журналисты «Белсата», обзвонив расположенные поблизости учреждения как обеспокоенные граждане, выяснили, что часть улицы Максима Богдановича действительно остается перекрытой. По словам собеседников издания, на отдельных участках дороги со стороны Новодворцев движение пока не восстановлено, а на месте продолжают работать экстренные службы.

В паре километров от деревни и перекрытого участка не слышали взрыва и предполагают, что дрон не взорвался.

«От проспекта Ленина ездят машины, идут автобусы. На Богдановича перекрыта дорога где-то в Новодворцах — говорят, там еще не открыли движение. Говорят, дрон летал там в районе заправки, но ничего не известно. Там людей нет, если бы в заправку попал — взорвалось бы, а так, наверное, все нормально», — рассказал один из собеседников издания.

Утром и днем 2 июня воздушная тревога объявлялась в нескольких областях Украины, граничащих с Беларусью. В частности, о движении российских беспилотников сообщалось в Черниговской области вдоль белорусской границы.

Напомним, в ночь на 2 июня Россия атаковала сразу несколько регионов Украины. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Днепре, где погибли 16 человек и 42 были ранены. Также сообщалось о пострадавших в Харькове и Каменском. В связи с трагедией в Днепре 3 июня объявлено днем траура.

