закрыть
2 июня 2026, вторник, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В белорусских обменниках произошла валютная аномалия

  • 2.06.2026, 11:38
  • 2,468
В белорусских обменниках произошла валютная аномалия

Доллар и евро почти во всех банках продают по одной цене.

На валютом рынке Беларуси возникла нетипичная ситуация — в обменниках практических всех банков 2 июня выставили одинаковые курсы продажи долларов и евро. С чем вызвана такая ситуация, в контакт-центрах банков, в которые обратился журналист «Зеркала» как клиент, пояснить не смогли.

Курс продажи банками доллара — 2,83 рубля. Только у «Статусбанка» — 2,85 рубля — толлько у этого финучреждения отличается курс от остальных.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Статусбанке» — 2,83 рубля. Курс покупки долларов отличается в разных финучреждениях.

При этом евро банки продают по 3,29 рубля. Только у «Статусбанка» курс составляет 3,348 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банке», «Статусбанке» — 3,288 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,85 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк», «Банке РРБ», «Технобанке»), а самый низкий — 3,82 рубля («БНБ-Банк», «Статусбанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего — 3,751 рубля за 100 российских рублей («БНБ-Банке», «Статусбанке»).

С чем связана такая ситуация с курсами продажи банками долларов и евро, неизвестно. «Данной информации подсказать вам не сможем, на основе курса Национального Банка, предоставляется курс нашего банка», — сообщили в контакт-центре «Банка БелВЭБ».

В «Беларусбанке» заявпили, что «обменный курс устанавливается банком самостоятельно». «В зависимости от складывающегося спроса и предложения по той или иной иностранной валюте на основе анализа валютного рынка в регионе, с учетом ключевых факторов, к которым относятся официальные курсы Национального банка, котировки валют, а международном валютном рынке Forex, объемы покупки и продажи иностранной валюты в пунктах продаж банка, их месторасположения, режимы работы и другие факторы», — уточнили в финучреждении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров
Предупреждение от Залужного
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко