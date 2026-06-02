В белорусских обменниках произошла валютная аномалия 2.06.2026, 11:38

2,468

Доллар и евро почти во всех банках продают по одной цене.

На валютом рынке Беларуси возникла нетипичная ситуация — в обменниках практических всех банков 2 июня выставили одинаковые курсы продажи долларов и евро. С чем вызвана такая ситуация, в контакт-центрах банков, в которые обратился журналист «Зеркала» как клиент, пояснить не смогли.

Курс продажи банками доллара — 2,83 рубля. Только у «Статусбанка» — 2,85 рубля — толлько у этого финучреждения отличается курс от остальных.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Статусбанке» — 2,83 рубля. Курс покупки долларов отличается в разных финучреждениях.

При этом евро банки продают по 3,29 рубля. Только у «Статусбанка» курс составляет 3,348 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банке», «Статусбанке» — 3,288 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,85 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк», «Банке РРБ», «Технобанке»), а самый низкий — 3,82 рубля («БНБ-Банк», «Статусбанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего — 3,751 рубля за 100 российских рублей («БНБ-Банке», «Статусбанке»).

С чем связана такая ситуация с курсами продажи банками долларов и евро, неизвестно. «Данной информации подсказать вам не сможем, на основе курса Национального Банка, предоставляется курс нашего банка», — сообщили в контакт-центре «Банка БелВЭБ».

В «Беларусбанке» заявпили, что «обменный курс устанавливается банком самостоятельно». «В зависимости от складывающегося спроса и предложения по той или иной иностранной валюте на основе анализа валютного рынка в регионе, с учетом ключевых факторов, к которым относятся официальные курсы Национального банка, котировки валют, а международном валютном рынке Forex, объемы покупки и продажи иностранной валюты в пунктах продаж банка, их месторасположения, режимы работы и другие факторы», — уточнили в финучреждении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com