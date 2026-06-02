Экипаж украинского катера с помощью бортовой пушки сбил российский «Шахед» над побережьем Одессы 2.06.2026, 20:28

Видеофакт.

В сети появилась видеозапись, на которой экипаж украинского катера уничтожает российский ударный беспилотник типа «Шахед» над побережьем Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередной атаки врага бойцы Сил обороны обнаружили воздушную цель и открыли по ней огонь из бортового орудия.

На кадрах видно, как после серии точных выстрелов российский дрон-камикадзе взрывается в воздухе.

Вследствие мастерской боевой работы «Шахед» был уничтожен еще на подлете к побережью и не смог достичь своей цели.

