Google вложит еще $80 млрд в развитие ИИ 2.06.2026, 20:05

Средства компания привлечет за счет продажи акций.

Alphabet объявила о планах привлечь $80 млрд за счет продажи акций для финансирования дальнейшего развития ИИ-инфраструктуры Google. Как пишет CNBC, в компании заявили, что средства необходимы для расширения вычислительных мощностей на фоне рекордного спроса на решения и сервисы в области ИИ со стороны корпоративных и частных пользователей.

В рамках сделки холдинг Berkshire Hathaway инвестирует в Alphabet $10 млрд. Еще $30 млрд компания рассчитывает привлечь через гарантированное размещение ценных бумаг, включая $15 млрд в виде депозитарных акций, представляющих обязательные к конвертации привилегированные бумаги. Оставшиеся $40 млрд планируется получить через программу рыночного размещения акций классов A и C, запуск которой ожидается в третьем квартале.

Google продолжает наращивать расходы на ИИ. В апреле компания повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год до $180-190 млрд против прежней оценки в $175-185 млрд. Глава компании Сундар Пичаи тогда назвал одной из ключевых проблем нехватку вычислительных мощностей.

По оценкам аналитиков, Alphabet, Microsoft, Meta и Amazon в совокупности направят на капитальные расходы более $700 млрд в текущем году, а к 2027 году мировые инвестиции в ИИ-инфраструктуру могут превысить $1 трлн.

Акции Alphabet за последний год выросли более чем вдвое, опередив по динамике других технологических гигантов. Инвесторы позитивно оценивают вложения компании в ИИ и результаты внедрения технологий Gemini.

