Потеряет ли Путин Приднестровье? 2.06.2026, 19:27

Список геополитических неудач Кремля продолжает расти.

На фоне затяжного конфликта в Украине Россия сталкивается с риском утраты влияния еще на одном направлении — в Приднестровье, регионе Молдовы, который долгое время считался одним из ключевых пророссийских форпостов в постсоветском пространстве, пишет National Review.

Регион с населением менее 400 тысяч человек появился в начале 1990-х годов при поддержке Москвы после вооруженного конфликта в Молдове. С тех пор его существование во многом зависело от политической и военной поддержки России. Однако, по оценкам ряда аналитиков, возможности Кремля поддерживать такие обязательства сейчас заметно снизились.

Россия несет значительные военные и экономические потери из-за войны в Украине. Отмечается рост расходов на оборону, давление на бюджет, инфляция и ослабление рубля. Дополнительным фактором называют удары по российской логистике, что, по мнению экспертов, снижает возможности внешней поддержки союзников.

Ситуация в Приднестровье также меняется. Украина и Молдова усилили контроль границ, а политическое руководство региона сталкивается с международной изоляцией. Прямое снабжение со стороны России осложнено отсутствием безопасных маршрутов, а воздушные поставки считаются крайне рискованными.

Параллельно в Молдове усиливаются проевропейские политические силы. Кишинев заявляет о стремлении к интеграции в ЕС, что предполагает необходимость урегулирования вопроса Приднестровья.

На этом фоне ряд наблюдателей считает, что влияние Москвы в регионе постепенно ослабевает, а вероятность изменения статуса Приднестровья в среднесрочной перспективе возрастает.

