Toyota показала радикальную версию спортивного хэтчбека Corolla 2.06.2026, 19:38

Инженерам пришлось отказаться от задних сидений.

Toyota показала GRMN Corolla — максимально радикальную версию спортивного хэтчбека, созданную с явным прицелом на трековую езду. Новинка доводит уже «злую» GR Corolla до еще более радикального уровня, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Под капотом остался знакомый 1,6-литровый турбированный двигатель на 300 л.с., но инженеры увеличили крутящий момент и улучшили тягу в среднем диапазоне оборотов. Для стабильной работы под нагрузкой добавлены интеркулер и дополнительный радиатор.

Главные изменения коснулись шасси и веса. Автомобиль потерял около 30 кг, а самое заметное решение — отказ от задних сидений. Подвеска получила гоночные амортизаторы, а настройки полного привода GR-FOUR и рулевого управления переработали для более точного поведения.

Кузов стал легче и жестче благодаря карбоновым элементам — капоту, крыльям и аэродинамическим деталям. Снаружи модель дополняют регулируемое антикрыло и облегченные колеса.

В салоне установлены спортивные кресла и минималистичная отделка с акцентом на трековую функциональность.

