2 июня 2026, вторник, 20:09
  • 2.06.2026, 19:51
В Чехии возле аэропорта разбился самолет
Скриншот: redakce AKTU cz / YouTube

Есть жертвы.

2 июня вблизи Праги (Чехия) произошла авиакатастрофа – небольшой самолет упал в поле недалеко от аэропорта Точна. Об этом сообщила пресс-служба чешской полиции.

По данным правоохранителей, самолет потерпел крушение после обеда. На борту находились два человека, которых спасатели обнаружили уже без признаков жизни.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и скорая помощь. Спасатели ликвидировали возгорание обломков самолета после падения.

В данный момент причины катастрофы устанавливают криминалисты совместно с представителями Управления гражданской авиации Чехии.

