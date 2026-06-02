В Чехии возле аэропорта разбился самолет 2.06.2026, 19:51

Скриншот: redakce AKTU cz / YouTube

Есть жертвы.

2 июня вблизи Праги (Чехия) произошла авиакатастрофа – небольшой самолет упал в поле недалеко от аэропорта Точна. Об этом сообщила пресс-служба чешской полиции.

По данным правоохранителей, самолет потерпел крушение после обеда. На борту находились два человека, которых спасатели обнаружили уже без признаков жизни.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и скорая помощь. Спасатели ликвидировали возгорание обломков самолета после падения.

В данный момент причины катастрофы устанавливают криминалисты совместно с представителями Управления гражданской авиации Чехии.

❗Dva lidé zemřeli po nehodě letadla v Praze. Stroj havaroval v poli u letiště Točná. Přivolaní záchranáři našli obě oběti havárie již bez známek života.



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com