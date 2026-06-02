В Чехии возле аэропорта разбился самолет
- 2.06.2026, 19:51
- 1,088
Есть жертвы.
2 июня вблизи Праги (Чехия) произошла авиакатастрофа – небольшой самолет упал в поле недалеко от аэропорта Точна. Об этом сообщила пресс-служба чешской полиции.
По данным правоохранителей, самолет потерпел крушение после обеда. На борту находились два человека, которых спасатели обнаружили уже без признаков жизни.
На место происшествия прибыли полиция, пожарные и скорая помощь. Спасатели ликвидировали возгорание обломков самолета после падения.
В данный момент причины катастрофы устанавливают криминалисты совместно с представителями Управления гражданской авиации Чехии.
❗Dva lidé zemřeli po nehodě letadla v Praze. Stroj havaroval v poli u letiště Točná. Přivolaní záchranáři našli obě oběti havárie již bez známek života.— novinkycz (@novinkycz) June 2, 2026
👉 https://t.co/0LmzVTFCp2 pic.twitter.com/TkkbjFwEKq