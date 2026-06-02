2 июня 2026, вторник, 20:09
Россиян вербуют на войну вакансиями «в тылу СВО» в Беларуси

  • 2.06.2026, 20:03
Фото: Reuters

Расследование.

Вербовка жителей России на войну против Украины происходит все более изощренными путями - на новые способы заманивания россиян на фронт обратило внимание издание «Верстка» в публикации во вторник, 2 июня. Оно обнаружило на российском сервисе “ Авито» объявления, в которых предлагают заключить контракт на службу «в тылу СВО» в Беларуси или Китае.

«Никаких командировок в «гoрячие тoчки» и линии боевoгo сoпpикocнoвeния. Пoчему Бeлaрусь: стабильная обстановка, развитая инфраструктура, близость к дому для многих граждан. Служба проходит на территории союзного государства со всеми гарантиями и выплатами от Минобороны РФ», - приводит «Верстка» текст одного из подобных объявлений.

По ее подсчетам, в мае 2026 года - в условиях падения темпов набора контрактников - на «Авито» было размещено около 50 таких «вакансий» от работодателей, называющих себя «Военная Доблесть», «Путь к Победе», «Рубеж - Родины СВО», «Служба с достоинством», «Верный путь» и «Армейский путь». Все они зарегистрировались на этой платформе с марта по декабрь 2025 года, отмечает «Верстка».

Обещают зарплаты до 260 тысяч рублей, списание долгов и большие «подъемные»

В объявлениях, практически дословно и по оформлению повторяющих друг друга, ищут людей любого гражданства, в том числе «старше 45 лет» и пенсионеров, «с нарушениями здоровья» (вплоть до «временно негодных»), без опыта и военного билета, но с погашенной судимостью или условным сроком. Главным образом им предлагают стать охранниками «складов тыла» в Беларуси, сотрудниками «на производстве боеприпасов» в Китае, а также сборщиками, техниками и тестировщиками БПЛА.

За такую «работу» предлагают зарплату от 230 тысяч до 260 тысяч рублей в месяц. Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты за «трудоустройство» - от 2,3 млн до 3,1 млн рублей, а также 10 млн рублей «подъемных» без уточнения подробностей, списание долгов вплоть до такой же суммы и «льготы семье», пишет «Верстка». Оплату проезда «к месту службы», проживание в казармах, питание и экипировку «работодатель» берет на себя.

По данным издания The Moscow Times, в первом квартале 2026 года контрактниками и добровольцами в российские войска записались порядка 70 с половиной тысяч россиян. Среднедневные темпы набора упали до 800 человек в день, что стало самым низким значением с первого квартала 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель сократился на 20 процентов, а относительно последних месяцев прошлого года - более чем на 40%.

Короткий курс истории
ИИ громит Кремль
Стратегия Украины дает результаты
Вопреки заявлениям Путина
