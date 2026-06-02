2 июня 2026, вторник, 21:39
Банки Беларуси вводят изменения по переводам денег

  • 2.06.2026, 20:40
  • 1,776
Один из банков грозит оставить себе до 90% от суммы.

У некоторых банков появились новшества по денежным переводам. «Зеркало» рассказывает подробности.

«Белгазпромбанк» с 1 июня увеличил лимиты по P2P-переводам (речь о пересылке денег между физлицами напрямую без посредников). На «пластик» других банков в сутки можно отправить 1800 долларов, а за четыре дня — в два раза больше.

«Беларусбанк» объявил, что долларовые переводы MoneyExpress через его карточки UnionPay теперь можно отправить в Китай не только через сайт, но и через мобильный банкинг.

«Сбер Банк» с 29 мая снизил лимит на переводы средств с его карточек на «пластик» других банков — как белорусских, так и иностранных. Теперь «потолок» — 1000 рублей (было 3500 рублей).

С 12 июня у «Технобанка» появятся изменения по безналичному зачислению долларов на счета физлиц: если отправление до 5000, то комиссия составит 100 долларов, а если сумма больше, то сбор будет 250. «При поступлении суммы в размере 100 долларов или менее тариф взимается в размере 90% от суммы перевода», — предупреждает финучреждение.

А с 26 мая «Технобанк» ввел изменения по комиссии за переводы в долларах и евро в другие финучреждения.

