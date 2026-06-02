закрыть
2 июня 2026, вторник, 21:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Армении пообещали отправить на военные сборы людей, которые приедут из России для голосования

1
  • 2.06.2026, 20:51
  • 1,748
В Армении пообещали отправить на военные сборы людей, которые приедут из России для голосования

Оппозиция планирует привезти из России 100 тысяч человек на парламентские выборы 7 июня.

В Армении пообещали привлекать к военным сборам граждан, которые приезжают из РФ для участия в выборах. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, сообщает Insider.

Так он прокомментировал слухи о том, что оппозиция планирует привезти из России 100 тысяч человек на парламентские выборы 7 июня.

«Я очень рад, потому что, во-первых, наши опросы показывают, что большая часть этих людей проголосует за нас [правящую партию Гражданский договор], и во-вторых, эти люди нам нужны, потому что сейчас проходят военные сборы, и будет очень хорошо: 30−40 тысяч из этих 100 тысяч мы отправим на сборы, а потом уже они вернутся в Калугу», — заявил Папоян.

В то же время пропрезидентский Telegram-канал Баграмян 26 написал, что с 1 июня власти проверяют граждан Армении, прибывающих из России.

«Ряду лиц вручены повестки в военный комиссариат для участия в учебных сборах», — говорилось в заметке.

29 мая агентство Reuters со ссылкой на западных разведчиков и чиновников сообщило, что Россия тайно хочет отправить в Армению около 100 тысяч армян, чтобы они проголосовали против действующего премьер-министра страны Никол Пашинян на парламентских выборах.

Пять представителей западных спецслужб рассказали, что планы Москвы накануне выборов 7 июня включали дезинформационные кампании в пользу пророссийских кандидатов, а также схему по перевозке десятков тысяч граждан с российско-армянским гражданством, чтобы повлиять на результаты голосования.

На фоне подготовки к парламентским выборам, запланированным на 7 июня, отношения между Москвой и Ереваном остаются напряженными. Кремль неоднократно критиковал премьер-министра Армении Никола Пашиняна за курс на сближение с Западом. После активизации контактов Еревана с ЕС Россия также ввела ряд ограничений на ввоз армянской продукции.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров