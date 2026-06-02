В Армении пообещали отправить на военные сборы людей, которые приедут из России для голосования 1 2.06.2026, 20:51

Оппозиция планирует привезти из России 100 тысяч человек на парламентские выборы 7 июня.

В Армении пообещали привлекать к военным сборам граждан, которые приезжают из РФ для участия в выборах. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, сообщает Insider.

Так он прокомментировал слухи о том, что оппозиция планирует привезти из России 100 тысяч человек на парламентские выборы 7 июня.

«Я очень рад, потому что, во-первых, наши опросы показывают, что большая часть этих людей проголосует за нас [правящую партию Гражданский договор], и во-вторых, эти люди нам нужны, потому что сейчас проходят военные сборы, и будет очень хорошо: 30−40 тысяч из этих 100 тысяч мы отправим на сборы, а потом уже они вернутся в Калугу», — заявил Папоян.

В то же время пропрезидентский Telegram-канал Баграмян 26 написал, что с 1 июня власти проверяют граждан Армении, прибывающих из России.

«Ряду лиц вручены повестки в военный комиссариат для участия в учебных сборах», — говорилось в заметке.

29 мая агентство Reuters со ссылкой на западных разведчиков и чиновников сообщило, что Россия тайно хочет отправить в Армению около 100 тысяч армян, чтобы они проголосовали против действующего премьер-министра страны Никол Пашинян на парламентских выборах.

Пять представителей западных спецслужб рассказали, что планы Москвы накануне выборов 7 июня включали дезинформационные кампании в пользу пророссийских кандидатов, а также схему по перевозке десятков тысяч граждан с российско-армянским гражданством, чтобы повлиять на результаты голосования.

На фоне подготовки к парламентским выборам, запланированным на 7 июня, отношения между Москвой и Ереваном остаются напряженными. Кремль неоднократно критиковал премьер-министра Армении Никола Пашиняна за курс на сближение с Западом. После активизации контактов Еревана с ЕС Россия также ввела ряд ограничений на ввоз армянской продукции.

