Израиль рекордно нарастил экспорт вооружений 2.06.2026, 21:26

По итогам прошлого года экспорт превысил $19 млрд.

Израильский экспорт вооружений по итогам прошлого года превысил $19 млрд и достиг рекорда для этой страны. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные Министерства обороны Израиля. Ведомство не раскрывает информацию о том, какие страны закупали израильское вооружение. По сравнению с 2024 годом экспорт вырос на 30%. Отмечается, что более половины продаж в 2025 году составили мегасделки на сумму $100 млн и более. За последние пять лет экспорт израильского вооружения увеличился более чем вдвое.

«Существует четкая и несомненная связь между боевыми достижениями армии на всех фронтах, исключительными возможностями израильской оборонной промышленности и успехом израильского оборонного экспорта по всему миру»,— заявил министр обороны Исраэль Кац.

Военное ведомство Израиля отмечает, что одним из приоритетных направлений для инноваций становится борьба с беспилотниками, что стало особенно актуальным в ходе войны с Ираном. Сообщается, что в прошлом году более четверти продаж пришлось на ракеты, реактивные системы залпового огня и системы противовоздушной обороны. Также отмечен рост продаж систем наблюдения и оптоэлектроники.

