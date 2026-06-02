2 июня 2026, вторник
Главный госбанк Кремля начинает массовые увольнения

  • 2.06.2026, 21:38
Фото: ТАСС

Из-за проблем в экономике.

Волна увольнений в крупных компаниях, которая затронула банки, металлургические предприятия и автозаводы, докатилась до Внешэкономбанка — ключевого госбанка России, который имеет статус «госкорпорации развития», управляет пенсионными накоплениями 38 миллионов граждан и финансирует нацпроекты Кремля, передает The Moscow Times.

ВЭБ.РФ в 2027 году займется сокращением своего бюджета, а также планирует уволить 15% сотрудников, заявил на заседании комитета Совета федерации по экономической политике глава банка Игорь Шувалов.

Он отметил, что сокращения ВЭБ проводит в условиях «кредитного охлаждения» экономики, которое, по словам Шувалова, проводит ЦБ. «Мы уже приняли 10 дней назад приказ, мы начали… ‌в этот раз мы сокращаем 15%, сокращаем бюджет своей организации с тем, чтобы выйти ‌на задаваемые параметры бюджетирования 2027 года», — цитирует Шувалова Reuters.

По словам главы ВЭБа, сокращение расходов связано с директивами правительства, а в следующем году оно затронет дочерние структуры группы ВЭБ.

По оценкам Get Experts, в прошлом году 25% российских компаний провели сокращения сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. Металлургические заводы были вынуждены уволить около 3 тысяч человек после того, спрос на стать в стране обвалился на 15%, а несколько крупных заводов, включая Магнитогорский металлургический комбинат стали убыточными.

До 20% сотрудников уволил Сбербанк, еще 13 банков сократили до 40% персонала. В 2026 году волну увольнений запустил «Яндекс»; около 2 тысяч работников отправил на улицу «Камаз», получивший в прошлом году рекордный убыток на 43 млрд рублей.

ВЭБ, согласно собственной отчетности, закончил прошлый год с прибылью — 89,4 млрд рублей. В течение года правительство влило в банка 407 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, что сделало ВЭБ крупнейшим единоличным получателем денег фонда.

Средства ФНБ текли в ВЭБ каждый месяц: в январе, феврале, марте, мае и декабре он получил субординированные депозиты (всего 214 млрд рублей), а с апреля по декабрь — еще 193 млрд рублей на обычные депозиты.

