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Белорус зараз заплатил рекордную сумму алиментов на сына, равную цене квартиры

  • 2.06.2026, 21:52
  • 1,682
Белорус зараз заплатил рекордную сумму алиментов на сына, равную цене квартиры

Рекорд?

В Гомельской области отец заплатил алиментов на сына рекордную сумму, БелТА.

Так, судебными исполнителями Гомельской области за январь – апрель 2026 года было взыскано по алиментам на несовершеннолетних детей более 13,5 миллиона белорусских рублей. При этом рекордную сумму заплатил один отец.

– Максимальная сумма долга с одного человека за последнее время – 60 тысяч рублей, что соизмеримо со стоимостью объекта недвижимости – квартиры в райцентре, - рассказал начальник управления принудительного исполнения Дмитрий Кухарев.

Максимальный долг заплатил отец, который за долги по алиментам находился в розыске. В 2010 году мужчина развелся с женой и с того времени ни разу не платил алименты. Когда его разыскали судебные исполнители, мужчина уже проживал у своей матери, имея квартиру в собственности в Добруше.

Раньше с квартирой нельзя было работать, так как это было единственное жилье должника. Но, когда было установлено его местонахождение, мужчина согласился ее продать. В итоге квартиру арестовали и реализовали.

– Порядка 60 тысяч рублей ребенок фигуранта, уже совершеннолетний, получил спустя много лет, - прокомментировал глава управления.

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