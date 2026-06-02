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В Гомельской больнице завхоз годами отправлял рабочих строить ему дачу

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  • 2.06.2026, 22:09
  • 1,216
В Гомельской больнице завхоз годами отправлял рабочих строить ему дачу

Что было дальше.

Завхоз одной из гомельских больниц на протяжении нескольких лет отправлял подчиненных на стройку и ремонт собственной дачи, сообщили в пресс-службе Гомельского УВД.

При этом работа в больнице почти не велась.

Однако зарплату работники получали стандартную.

Коррупционную схему вскрыли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

По результатам проверки выяснилось, что должностное лицо скрывало отсутствие людей на рабочих местах.

«Фигурант вносил в табели учета времени заведомо ложные сведения, согласно которым им [работникам. – Прим.] исправно начислялась государственная заработная плата», – рассказали правоохранители.

Таким образом, за все время необоснованно было выплачено 45 тыс.

Следователи возбудили уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности.

Теперь завхозу грозит до 10 лет заключения.

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