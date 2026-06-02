У крупнейшей чартерной авиакомпании России вышла из строя треть парка самолетов 2.06.2026, 22:41

С начала года лайнеры авиакомпании неоднократно совершали незапланированные посадки.

Росавиация не допустила к полетам три из девяти самолетов крупнейшего чартерного российского авиаперевозчика Azur Air из-за выявленных отклонений в параметрах двигателей. Об этом ТАСС сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров, уточнив, что проблемы были обнаружены по итогам бороскопии. Он также добавил, что приказ о снятии ограничений с сертификата авиакомпании может быть подписан уже на текущей неделе.

Ограничения в отношении Azur Air действуют с марта: Росавиация сократила срок сертификата компании до 8 июня 2026 года по итогам внеплановой проверки Ространснадзора. Если выявленные нарушения не будут устранены, документ может быть аннулирован. Ядров ранее заявлял, что перевозчик устранил большую часть замечаний, однако первый план их исправления, представленный в конце марта, был отправлен на доработку из-за формального подхода к вопросам летной годности.

Проверка началась 28 февраля на фоне серии инцидентов с самолетами Azur Air Boeing 757 и Boeing 767. С начала года лайнеры авиакомпании неоднократно совершали незапланированные посадки: в январе рейс Пхукет — Барнаул экстренно сел в китайском Ланьчжоу из-за отказа двигателя, а самолет Нячанг — Иркутск приземлился в Ханое из-за утечки масла. В феврале один из бортов вернулся в Пхукет из-за проблем с шасси, а на рейсе Фукуока — Казань был зафиксирован помпаж двигателя. В марте еще один самолет, следовавший из Тюмени в Нячанг, совершил вынужденную посадку в Мьянме.

Проблемы Azur Air разворачиваются на фоне общего кризиса российской гражданской авиации. По подсчетам «Новой газеты Европа» и канала Aviaincident, в 2025 году число авиаинцидентов с неисправностями, приведшими к срыву полетов, выросло в четыре раза в сравнении с 2024 годом, достигнув 800 случаев. Как писал «Коммерсантъ», из 93 широкофюзеляжных самолетов Boeing и Airbus (необходимых для дальних рейсов) в стране эксплуатируются менее 60, остальные простаивают из-за нехватки запчастей и сложностей с обслуживанием. Глава Госавианадзора Владимир Ковальский называл ситуацию «системной проблемой», указывая на случаи фальсификации техобслуживания и снижение требований к безопасности.

На этом фоне власти РФ пытаются нарастить выпуск отечественных лайнеров, однако и эти планы приходится пересматривать. Так, глава ОАК Вадим Бадеха сообщил, что производство Ту-214 в 2026–2027 годах сократят вдвое — до 12 самолетов вместо ранее запланированных 24, а их массовая эксплуатация начнется не раньше 2027 года.

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