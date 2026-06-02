закрыть
2 июня 2026, вторник, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Беларуская выведка»: Путин лично попросил Лукашенко «пошуметь» на украинской границе

4
  • 2.06.2026, 22:27
  • 2,800
«Беларуская выведка»: Путин лично попросил Лукашенко «пошуметь» на украинской границе

Диктатор подходит к опасной черте.

– В конце февраля Путин лично попросил Лукашенко «пошуметь» на украинской границе, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

– Лукашенко отдал приказ перебросить дополнительное количество военнослужащих ССО на «опорные пункты» вдоль границы и особенно в Гомельскую область. В «маневрах» даже задействовали ВВ МВД для придания реалистичности. Проводились активные мероприятия по линии КГБ в районах сосредоточения с целью дезинформации украинского ГУР, намерено подвозились медикаменты в государственные больницы. Весной были проведены ряд учений внутри страны с той же целью. Лукашенко отработал «просьбу старшего брата», но сделал ее неуклюже и подозрительно.

На сегодняшний день штаб Лукашенко готовится к операции под черным флагом со стороны Кремля. По сути, русские будут пытаться создать casus belli, чтобы втянуть белорусов в войну.

В результате может произойти обмен ударами беспилотников с украинской стороной с поражением российско-белорусских баз и возможно Мозырского НПЗ. Это может произойти в результате провокации, которая не будет иметь потенциала агрессивных действий и эскалации, но даст возможность Лукашенко разрядить напряженное давление из Кремля. Он сможет практически продемонстрировать последствия и показать Путину, что он так же пострадал.

В любом случае Лукашенко подходит к опасной черте. К августу ему придется сделать выбор. Всн, что мы наблюдаем в его Штабе и в силовой вертикали указывает на то, что если произойдет эскалация, то белорусская сторона будет готова пожертвовать инфраструктурой, но не влезать в войну, - пишет телеграм-канал.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров