«Беларуская выведка»: Путин лично попросил Лукашенко «пошуметь» на украинской границе 4 2.06.2026, 22:27

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Диктатор подходит к опасной черте.

– В конце февраля Путин лично попросил Лукашенко «пошуметь» на украинской границе, пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

– Лукашенко отдал приказ перебросить дополнительное количество военнослужащих ССО на «опорные пункты» вдоль границы и особенно в Гомельскую область. В «маневрах» даже задействовали ВВ МВД для придания реалистичности. Проводились активные мероприятия по линии КГБ в районах сосредоточения с целью дезинформации украинского ГУР, намерено подвозились медикаменты в государственные больницы. Весной были проведены ряд учений внутри страны с той же целью. Лукашенко отработал «просьбу старшего брата», но сделал ее неуклюже и подозрительно.

На сегодняшний день штаб Лукашенко готовится к операции под черным флагом со стороны Кремля. По сути, русские будут пытаться создать casus belli, чтобы втянуть белорусов в войну.

В результате может произойти обмен ударами беспилотников с украинской стороной с поражением российско-белорусских баз и возможно Мозырского НПЗ. Это может произойти в результате провокации, которая не будет иметь потенциала агрессивных действий и эскалации, но даст возможность Лукашенко разрядить напряженное давление из Кремля. Он сможет практически продемонстрировать последствия и показать Путину, что он так же пострадал.

В любом случае Лукашенко подходит к опасной черте. К августу ему придется сделать выбор. Всн, что мы наблюдаем в его Штабе и в силовой вертикали указывает на то, что если произойдет эскалация, то белорусская сторона будет готова пожертвовать инфраструктурой, но не влезать в войну, - пишет телеграм-канал.

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